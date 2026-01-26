Αφού τον περασμένο Οκτώβριο ισοπέδωσε την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, για να κατασκευάσει μία αίθουσα χορού με ικανότητα υποδοχής 1.000 προσώπων για δεξιώσεις και επίσημα δείπνα, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι πλέον είναι «πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της.

Μετά την αγωγή που κατατέθηκε από το National Trust, την οργάνωση για την υπεράσπιση της εθνικής κληρονομιάς, ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε σήμερα στο στο Truth Social, με τον γνωστό στόμφο του: «Χτίζω, επιπλέον όλων των άλλων που κάνω, μία από τις μεγαλύτερες και ωραιότερες αίθουσες χορού του κόσμου. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ για να σταματήσουν οι εργασίες αυτού του ΔΩΡΟΥ για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Την Παρασκευή, αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν ενώπιον του δικαστηρίου όπου εξετάζεται η αγωγή του National Trust for Historic Preservation (NTHP) ότι τα σχέδια της αίθουσας μπορούν ακόμη να τροποποιηθούν.

«Η διακοπή των εργασιών σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, την ώρα που τόσα πράγματα έχουν ήδη παραγγελθεί και πραγματοποιηθεί, θα ήταν καταστροφική για τον Λευκό Οίκο, την χώρα μας και όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα», αντέτεινε ο Τραμπ.

«Ενα τόσο σημαντικό δώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρείται σχεδόν από όλον τον κόσμο ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΠΡΑΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. Αλλά όχι, ως συνήθως, διώκομαι, αυτήν την φορά από το National (όχι!) Trust for Historic Preservation της άκρας αριστεράς, μία οργάνωση που κοροϊδεύει κανονικά την χώρα μας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

«Δεν πρέπει να επιτραπεί στους υποτιθέμενους "υπέρμαχους της προστασίας" (...) να εμποδίσουν αυτήν την απελπιστικά αναγκαία επέκταση του ΜΕΓΑΛΟΥ Λευκού Οίκου μας, ενός τόπου για τον οποίο ένας Πρόεδρος δεν είχε ποτέ ανάγκη να πάρει άδεια για να αλλάξει ή να βελτιώσει», έγραψε ο Τραμπ.

Το National Trust for Historic Preservation είναι η μη κερδοσκοπική οργάνωση στην οποία έχει ανατεθεί από το Κονγκρέσο η προστασία των ιστορικών κτιρίων.

Η οργάνωση προσέφυγε στην δικαιοσύνη τον Δεκέμβριο, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν τήρησε τις νόμιμες απαιτήσεις περί αξιολόγησης και δεν έλαβε την άδεια του Κονγκρέσου για το έργο.

Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει δημοσίως όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Δεν έχει διευκρινιστεί το τελικό ύψος του νέου κτιρίου, ούτε τι θα γίνει με το υπόγειο καταφύγιο εκτάκτου ανάγκης που υπήρχε κάτω από την East Wing.

Το γεγονός ότι η κατεδάφιση έγινε πολύ γρήγορα και πριν ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες εγκρίσεων έχει προκαλέσει αντιδράσεις

