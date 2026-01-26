Η Γαλλία είναι έτοιμη να ακολουθήσει την Αυστραλία στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους νεότερους εφήβους, καθώς ξεκινά η συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση.

Ο νόμος θα απαγορεύει την πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών σε δίκτυα όπως το Snapchat, το Instagram και το Tiktok.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει δηλώσει ότι επιθυμεί η απαγόρευση να τεθεί σε ισχύ μέχρι την έναρξη του νέου σχολικού έτους τον Σεπτέμβριο, σημειώνει το BBC.

Η κίνηση της Γαλλίας εντάσσεται σε μια παγκόσμια τάση περιορισμού της πρόσβασης των παιδιών στα social media, η οποία προκλήθηκε από τις αυξανόμενες ενδείξεις για τη βλάβη που μπορούν να προκαλέσουν στην ψυχική τους υγεία.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε την ψυχική και συναισθηματική υγεία των παιδιών μας στα χέρια ανθρώπων των οποίων ο μόνος σκοπός είναι να βγάλουν χρήματα από αυτά», δήλωσε ο Μακρόν τον περασμένο μήνα.

Η κρατική ρυθμιστική αρχή για τα μέσα ενημέρωσης θα καταρτίσει έναν κατάλογο κοινωνικών δικτύων που θεωρούνται επιβλαβή, τα οποία θα απαγορεύονται για άτομα κάτω των 15 ετών.

Ένας ξεχωριστός κατάλογος με ιστότοπους που θεωρούνται λιγότερο επιβλαβείς θα είναι προσβάσιμος, αλλά μόνο με τη ρητή έγκριση των γονέων.

Το νομοσχέδιο θεωρείται ότι έχει καλές πιθανότητες να ψηφιστεί, καθώς στα κόμματα που υποστηρίζουν τον Μακρόν ενδέχεται να προστεθούν οι κεντροδεξιοί Ρεπουμπλικανοί (LR) και ο Εθνικός Συναγερμός.

Εάν το νομοσχέδιο ψηφιστεί, η Γαλλία θα πρέπει να συμφωνήσει σχετικά με τον μηχανισμό επαλήθευσης της ηλικίας. Ήδη υπάρχει ένα σύστημα που απαιτεί από τα άτομα άνω των 18 ετών να αποδεικνύουν την ηλικία τους όταν έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακό πορνογραφικό υλικό.

Στην Ευρώπη, η Δανία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιρλανδία εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστραλίας, σύμφωνα με το BBC. Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η βρετανική κυβέρνηση ξεκίνησε διαβούλευση σχετικά με την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών.

Πηγή: skai.gr

