Απάντηση σε πολλά ερωτήματα για την αποφυλάκιση του πατροκτόνου στη Γλυφάδα, δίνει το επίσημο έγγραφο της απόφασης, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, ο γιος, ο οποίος είχε φυλακιστεί μετά την άγρια δολοφονία της μητέρας του, κρίθηκε σκόπιμο να αποφυλακιστεί και μεταφερθεί για νοσηλεία στο ψυχιατρικό ίδρυμα, Δρομοκαΐτειο.

Ο 46χρονος, ο οποίος σκότωσε τελικά και τους δύο γονείς του, είχε κάνει χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προέβλεπε ο Νόμος Παρασκευόπουλου.

Αφού αποφυλακίστηκε, μεταφέρθηκε στο ψυχιατρικό ίδρυμα για νοσηλεία, για να καταλήξουμε στη σημερινή τραγωδία.

Δείτε το επίσημο έγγραφο της αποφυλάκισής του:

Φωτογραφία του δράστη:

«Παιδί μου πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο»

Συγκλονίζουν οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την στυγνή δολοφονία ενός 80χρονου πατέρα από τον ίδιο του τον γιο, σήμερα το πρωί στη Γλυφάδα.

Ο 46χρονος με ψυχολογικά προβλήματα σκότωσε με μαχαίρι τον ηλικιωμένο πατέρα του στην πυλωτή της πολυκατοικίας, την ώρα που ο 80χρονος έβγαινε να πάει στην εκκλησία, όπως κάθε Κυριακή, όπως περιέγραψε γείτονας και αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ήταν και το πρόσωπο που κάλεσε την αστυνομία.

Στη συνέχεια, ο πατροκτόνος - ο οποίος το 2014 είχε δολοφονήσει και την μητέρα του - μετέφερε τη σορό στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

«Άκουσα σπαραγμούς από τον πατέρα, να φωνάζει "βοήθεια, Παναγία μου, σώσε με". Ετοιμαζόταν ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία, όπως κάνει κάθε Κυριακή πρωί και ο γιος του είχε στήσει καρτέρι και τον αποτελείωσε. Περίμενε μέσα στην πυλωτή, εκεί δίπλα που παίρνει το αυτοκίνητο ο πατέρας του για να φύγει και του την έστησε» περιέγραψε ο άνδρας στον Alpha.

Ο 80χρονος πατέρας δεν αντέδρασε στην επίθεση, «μόνο, στο τέλος πριν τον αποτελειώσει ο γιος του είπε "παιδί μου, τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο". Και μετά σιωπή» συνέχισε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, ο 46χρονος δεν μίλαγε καθόλου ενώ καποια στιγμή έβαλε και εκκλησιαστική μουσική «μπας και ακουστεί ο πατέρας του παραπάνω, που φώναζε στην αρχή».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στην πολυκατοικία, στην οδό Γυθείου μετά από κλήση στο κέντρο Άμεσης εντόπισαν μέσα στο πορτ μπαγκάζ τον 80χρονο μαχαιρωμένο θανάσιμα ενώ έξω από το όχημα βρήκαν και το μαχαίρι.

Αμέσως μετά τη σύλληψή του ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Σκότωσα τη μητέρα μου. Σκότωσα και τον πατέρα μου. Έχω δύο αδέλφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο».



Πηγή: skai.gr

