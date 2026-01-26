H ΕΑΕΕ θέτει στο επίκεντρο τη διαχείριση της ασφαλιστικής απάτης

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα “Η διαχείριση της Απάτης και η συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία”, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026. Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη ασφαλιστικών εταιριών – μελών της ΕΑΕΕ, καθώς και εκπρόσωποι της διοίκησης, της κανονιστικής συμμόρφωσης, της νομικής υπηρεσίας, του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της ασφαλιστικής αγοράς για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Κάρολος Σαΐας, Πρόεδρος της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης της ΕΑΕΕ, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας των ασφαλιστικών εταιριών και της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της απάτης. Παρουσίασε επίσης τις προτεραιότητες της Επιτροπής για το 2026, οι οποίες επικεντρώνονται στη συνεργασία των ασφαλιστικών εταιριών με αρμόδιες αρχές και φορείς, τη βέλτιστη αξιοποίηση δεδομένων, την εκπαίδευση των στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς, την ενημέρωση, την εξωστρέφεια και τη διεθνή συνεργασία μέσω Insurance Crime Platform της Insurance Europe.

Στη συνέχεια, η Εύη Δημητρούλια, Πρόεδρος του Ινστιτούτου κατά της Απάτης (ACFE Greece), μέσα από την εισήγησή της με θέμα “The Business Risk of Fraud: Striving for Operational Resilience”, ανέδειξε τις σύγχρονες προκλήσεις, τα πρότυπα και τις καλές πρακτικές που ενισχύουν την πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης. Ακολούθησε η παρουσίαση του Αστυνόμου Α’ Βασίλη Μακρή, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος ανέλυσε τα αποτελέσματα της συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΕΕ και της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οφέλη για την ασφαλιστική αγορά και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των κοινών δράσεων.

Η ΕΑΕΕ επιδιώκει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη συνεργασία και τη θωράκιση της ασφαλιστικής αγοράς και της κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους απάτης, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της συνέργειας μεταξύ ιδιωτικού τομέα και κρατικών φορέων.



Πηγή: skai.gr

