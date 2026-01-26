Λογαριασμός
«Ο Καλάμπρια μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην Ιταλία»

Έγκριτος Ισπανός ρεπόρτερ, μετέφερε ότι ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ενδέχεται να επιστρέψει άμεσα στην Ιταλία, καθώς έχει κρούση από ομάδες της Serie A  

Καλάμπρια

«Σειρήνες» από την Ιταλία για τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός δεξιός οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού, αποκτήθηκε το καλοκαίρι υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2028 και αποτελεί βασική επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον έγκριτο Ισπανό δημοσιογράφο της Relevo και της Marca, Ματέο Μορέτο, ο πρώην αρχηγός της Μίλαν, βρίσκεται στο στόχαστρο, ομάδων της Serie A υποστηρίζοντας μάλιστα, ότι είναι πιθανή η άμεση επιστροφή του στην πατρίδα του.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός ρεπόρτερ ανέφερε ότι την τελευταία εβδομάδα του μεταγραφικού «παραθύρου» μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις που θα τον φέρουν πίσω στην Serie A, όμως δεν κατονομάζει καμία από αυτές.

