«Ο Καλάμπρια μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην Ιταλία»

«Σειρήνες» από την Ιταλία για τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός δεξιός οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού, αποκτήθηκε το καλοκαίρι υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2028 και αποτελεί βασική επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον έγκριτο Ισπανό δημοσιογράφο της Relevo και της Marca, Ματέο Μορέτο, ο πρώην αρχηγός της Μίλαν, βρίσκεται στο στόχαστρο, ομάδων της Serie A υποστηρίζοντας μάλιστα, ότι είναι πιθανή η άμεση επιστροφή του στην πατρίδα του.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός ρεπόρτερ ανέφερε ότι την τελευταία εβδομάδα του μεταγραφικού «παραθύρου» μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις που θα τον φέρουν πίσω στην Serie A, όμως δεν κατονομάζει καμία από αυτές.

Davide Calabria, ex capitano del Milan, oggi al Panathinaikos, potrebbe tornare in Italia in quest'ultima settimana di mercato. Ci potrebbero essere delle piste italiane che lo riporterebbero a giocare nella nostra Serie A@MatteMoretto pic.twitter.com/HmOANAM4fo — Zelus (@garante_il) January 26, 2026

