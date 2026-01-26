Τραγωδία στα Τρίκαλα: Για ταυτοποίηση των νεκρών κλήθηκαν συγγενείς - Έρευνα για τα αίτια

Με τη δύσκολη διαδικασία της ταυτοποίησης των 4 σορών που έχουν ανασυρθεί από το εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, συνεχίζεται η υπόθεση της φονικής έκρηξης και ακολούθως πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη μιας γυναίκας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της έκρηξης.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής και κλήθηκαν οι συγγενείς για ταυτοποίηση.

Ο ήχος της έκρηξης

Σύμφωνα με μαρτυρίες και ηχητικά ντοκουμέντα που δημοσίευσε το trikalazoom.site, ο θόρυβος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση έως και 8 χιλιομέτρων, υπογραμμίζοντας την ένταση και το μέγεθος της καταστροφής.

Σε ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ αναφέρεται πως οι 6 τραυματίες, εκ των οποίων ένας πυροσβέστης, πήραν εξιτήριο αφού νοσηλεύτηκαν για προληπτικούς λόγους σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας.

Στο σημείο του συμβάντος καθώς και στο ΓΝ Τρικάλων έχουν μεταβεί επίσης ψυχολόγοι για την υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το εργοστάσιο τυλίχτηκε στις φλόγες πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, υπό άγνωστες συνθήκες. Αρχικά, ακούστηκε μια εκκωφαντική έκρηξη στις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να πέσει μέρος της σκεπής και να ξεσπάσει φωτιά στο κτίριο.

Όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Πάνος Γαρουφαλιάς, η έκρηξη ήταν τόσο μεγάλη που ακούστηκε στα γύρω χωριά αλλά και στα Τρίκαλα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου στον χώρο.

Την ώρα της εκδήλωσης της φωτιάς 13 άτομα βρίσκονταν στον χώρο του εργοστασίου. Οι περισσότεροι πρόλαβαν και βγήκαν έξω αλλά 5 εργαζόμενες δεν τα κατάφεραν.

Δείτε εικόνες καταστροφής:

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για ένα τραγικό περιστατικό, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των αγνοουμένων γυναικών, ενώ επισήμανε πως καταβάλλονται προσπάθειες «να σβήσει η φωτιά ώστε οι πυροσβέστες να μπουν στον χώρο να αναζητήσουν τις εργαζόμενες».

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική αναφέρει πως στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια 1 ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, 1 ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, 1 μια ομάδα ΣμηΕΑ και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν 2 υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Επίσης, έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Παράλληλα, στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Στο σημείο είναι οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας απαρηγόρητοι καθώς και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, σύμφωνα με το trikalaola.gr.

«Βρίσκομαι εδώ περιμένοντας το εργαστήριο με το οποίο συνεργαζόμαστε, να πάρουμε δείγματα εδάφους από ροές υδάτων από την κατάσβεση της φωτιάς να δούμε τι επιβάρυνση υπάρχει. Δεν ξέρουμε την αιτία αυτήν τη στιγμή. Σε μια εβδομάδα θα ολοκληρωθούν οι αναλύσεις και θα έχουμε σαφή εικόνα», δήλωσε ο χημικός/σύμβουλος περιφερειάρχη σε θέματα περιβάλλοντος, Βασίλης Αργυρόπουλος.

Η ανακοίνωση της «Βιολάντα» για την τραγωδία

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία. Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε».

