Νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να πλήξει εκ νέου την περιοχή της Αττικής, θα σαρώσει την ελληνική επικράτεια από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, λίγα 24ωρα μετά το καταστροφικό πέρασμα της προηγούμενης καταιγίδας, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να χαθούν δύο άνθρωποι. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα φαινόμενα θα είναι έντονα και δη σε περιοχές που είναι ήδη επιβαρυμένες απο το προηγούμενο καιρικό σύστημα.

Πιο αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ για τη Δευτέρα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά, από το πρωί στην ανατολική Μακεδονία, από το πρωί έως τις μεσημβρινές ώρες στην Αττική, από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της) και πρόσκαιρα στη Θράκη και από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Γενικότερα, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα που κατά τόπους στα δυτικά, τα βόρεια, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της), το ανατολικό Αιγαίο και την Αττική θα είναι ισχυρά, στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πιθανώς 9 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της με εξαίρεση το ανατολικό Αγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για Τρίτη

Άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι-απόγευμα στο Ιόνιο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Βαθμιαία βελτίωση σε όλη τη χώρα από το απόγευμα και από τα δυτικά, εκτός από την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα όπου τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 με 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για Τετάρτη

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην ανατολική Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη εξασθένηση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που στα δυτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς ενισχυόμενοι στο Ιόνιο στα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

* Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

* Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

* Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

* Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

* Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

* Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (πχ κάτω από μπαλκόνια).

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

