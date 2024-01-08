Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη Γερμανία κατά των σχεδιαζόμενων κυβερνητικών περικοπών στον αγροτικό τομέα. Τρακτέρ και πάλι στην Πύλη του Βρανδεμβούργου.

Over 500 trucks and tractors blocked the city center of German capital Berlin as farmers park their machines at famous Brandenburg Gate. It's the same as in the Netherlands but different. Germany has no money anymore, so the state wants to cut subsidies. pic.twitter.com/SfqsXWcyTm January 8, 2024

Μπλόκα χιλιομέτρων με χιλιάδες τρακτέρ στους γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους, προβλήματα στις εισόδους αλλά και τα κέντρα μεγάλων πόλεων σε όλη τη Γερμανία, από τη Βαυαρία, τη Βάδη-Βυρτεμβέργη και τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία μέχρι το Βερολίνο και την Πύλη του Βρανδεμβούργου, όπου από τα ξημερώματα περίπου 500 τρακτέρ και φορτηγά έχουν σταθμεύσει σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Κι όλα αυτά ενώ ανοίγουν τα σχολεία και πολλοί εργαζόμενοι επιστρέφουν σήμερα στις δουλειές τους μετά την παύση των χριστουγεννιάτικων διακοπών.

Οι Γερμανοί αγρότες εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους για τις περικοπές επιδοτήσεων που σχεδιάζει η γερμανική κυβέρνηση, με βασικό αίτημα να παραμείνει στο ακέραιο και τα επόμενα χρόνια η επιδότηση για το καύσιμο ντίζελ που χρησιμοποιούν τα αγροτικά οχήματα.

Germany!



A huge farmers and truckers protest is sweeping across Germany to protest against their government. Thousands of tractors and trucks are heading towards Berlin and Munich right now.‼️ pic.twitter.com/nJ2ImZrxHD — Aqssss (@AqssssFajr) January 8, 2024

«Ζητούμε κατανόηση από τους πολίτες. Δεν θέλουμε να χάσουμε τη στήριξη και την αλληλεγγύη μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας προς τους αγρότες» αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Γερμανών Αγροτών Γιοάχιμ Ρούκβιντ. Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν την άσκηση πίεσης και τις επόμενες ημέρες, ενώ τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου είναι επίσης προγραμματισμένη μια μεγάλη, «πανγερμανική» διαδήλωση στο Βερολίνο με στόχο τα τρακτέρ να φτάσουν έξω από την καγκελαρία σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Από την πλευρά της πάντως η γερμανική κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη για περαιτέρω υποχωρήσεις υπέρ των αγροτών, πέραν της σταδιακής, μέχρι το 2026, και όχι τελικά άμεσης κατάργησης της επιδότησης για το ντίζελ. «Δεν σκέπτεται η γερμανική κυβέρνηση να αλλάξει κάτι άλλο» ανέφερε το πρωί της Δευτέρας εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην καθιερωμένη ενημέρωση ανταποκριτών.

Ανησυχία για εκμετάλλευση από ακροδεξιούς

Αίσθηση όμως προκαλούν και οι προειδοποιήσεις των αρχών ασφαλείας της Γερμανίας περί παρείσφρησης ριζοσπαστικοποιημένων ομάδων ακροδεξιών αλλά και υποστηρικτών θεωριών συνωμοσίας στις αγροτικές κινητοποιήσεις, προκειμένου να εκμεταλλευτούν το momentum για την πρόκληση αναταραχής και αλλάζοντας έτσι το πνεύμα και τους πραγματικούς στόχους των αγροτικών διαδηλώσεων.

German farmers to have a massive protest in Berlin, Germany today. Please spread the word since their mainstream media is also the enemy of the German people pic.twitter.com/Y4u3NZKapi — • ᗰISᑕᕼIᗴᖴ ™ • (@4Mischief) January 8, 2024

Στο μυαλό πολλών συνεχίζουν να βρίσκονται τα έκτροπα σε πορθμείο της Βόρειας Θάλασσας πριν από λίγες ημέρες, όταν αγρότες από το κρατίδιο του Σλέσβιχ-Χολσταϊν επιτέθηκαν στο φέρι μποτ, στο οποίο επέβαινε ο αντικαγκελάριος και υπ. Οικονομίας και Ενέργειας Ρόμπερτ Χάμπεκ.

«Τα μπλόκα δεν έχουν λύσει κανένα πρόβλημα» ανέφερε από την πλευρά της η υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ από τους Σοσιαλδημοκράτες, ενώ ο Φιλελεύθερος υπ. Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ εκτιμά ότι οι προγραμματισμένες κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη γερμανική επικράτεια είναι δυσανάλογες.

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε επίσης έκκληση προς τους αγρότες για «ειρηνικές» διαδηλώσεις και τήρηση των νόμων, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει οι κινητοποιήσεις τους να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης για άλλους σκοπούς.

Πηγή: DW

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.