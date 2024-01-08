Οι Σλοβάκοι θα κληθούν να εκλέξουν νέο πρόεδρο στις 23 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής αυτής της χώρας μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, Πέτερ Πελεγκρίνι.

«Οι προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 23 Μαρτίου», είπε σε δημοσιογράφους ο Πελεγκρίνι, ο οποίος είναι υποψήφιος και προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ψήφων, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος στις 6 Απριλίου σε αυτήν τη χώρα των 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η απερχόμενη πρόεδρος Ζούζανα Τσαπούτοβα, έντονη επικρίτρια του κυβερνώντος τρικομματικού συνασπισμού, ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι δεν θα διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία.

Ο λαϊκιστής πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, και το κόμμα του Smer-SD θα υποστηρίξουν τον Πελεγκρίνι, αρχηγό του συγκυβερνώντος κόμματος HLAS-SD .

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Πελεγκρίνι εξασφαλίζει το 40% των ψήφων.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι μια νίκη του Πελεγκρίνι θα ανοίξει το δρόμο για πιθανές προεδρικές χάρες σε συμμάχους του Smer-SD , συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην ειδικού εισαγγελέα και ενός πρώην εφοριακού, που έχουν καταδικαστεί για διαφθορά.

Ο ρόλος του προέδρου της χώρας είναι σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικός. Ωστόσο, ο/η πρόεδρος επικυρώνει διεθνείς συνθήκες, διορίζει ανώτερους δικαστές, είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και μπορεί να ασκήσει βέτο σε νομοσχέδια που ψηφίζονται στο Κοινοβούλιο.

Ο αρχηγός του εθνικιστικού κόμματος SNS, μικρότερος κυβερνητικός εταίρος, Αντρέι Ντάνκο, καθώς και οι πρώην υπουργοί Εξωτερικών Ιβάν Κόρτσοκ και Γιαν Κούμπις εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να θέσουν υποψηφιότητα για την προεδρία.

Ο υποψήφιος της ουγγρικής μειονότητας Κριστιάν Φόρο και ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Στέφαν Χάραμπιν θα είναι επίσης υποψήφιοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.