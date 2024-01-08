Οι μαθητές στην πολιτεία της Αϊόβα σχεδιάζουν να κάνουν αποχή σήμερα από τα μαθήματα και να διαδηλώσουν στην πρωτεύουσα της αμερικανικής πολιτείας, ζητώντας από τους βουλευτές να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση της ένοπλης βίας, αφότου ένας 11χρονος έχασε τη ζωή του και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο την περασμένη εβδομάδα.

Οι μαθητές από τουλάχιστον 12 Λύκεια αναμένεται να διαδηλώσουν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου της πολιτείας στο Ντε Μόιν στη 1 το μεσημέρι τοπική ώρα (21.00 ώρα Ελλάδας), καθώς οι βουλευτές ξεκινούν το νομοθετικό έργο τους για το 2024.

Η ομάδα που οργανώνει την κινητοποίηση, η March For Our Lives (Πορεία για τις ζωές μας), «ζητάει από το νομοθετικό σώμα της πολιτείας της Αϊόβα να στηρίξει τις κοινότητες και τα σχολικά συστήματα που βρίσκονται αντιμέτωπα αυτή τη στιγμή με την απειλή της ένοπλης βίας», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Instagram. «Η αδράνειά σας μας σκοτώνει».

Συγκεκριμένα, οι διοργανωτές ελπίζουν να πείσουν τους βουλευτές να σταματήσουν την έγκριση ενός νόμου, τον οποίο στηρίζουν οι Ρεπουμπλικανοί και που θα επιτρέπει τη φύλαξη όπλων σε αυτοκίνητα και σχολεία.

Η κινητοποίηση λαμβάνει χώρα τέσσερις ημέρες αφότου ένας 17χρονος μαθητής Λυκείου πυροβόλησε και σκότωσε έναν 11χρονο μαθητή και τραυμάτισε άλλους πέντε σε ένα σχολείο στο Πέρι, μια αγροτική κοινότητα κοντά στο Ντε Μόιν.

Ήταν ένα από τα τέσσερα τέτοιου είδους περιστατικά τα οποία έλαβαν χώρα την πρώτη εβδομάδα του χρόνου, αφότου το 2023 καταγράφηκε ένας αριθμός ρεκόρ ανάλογων επιθέσεων σε αμερικανικά σχολεία, σύμφωνα με τη Βάση Δεδομένων για τα Σχολεία K-12.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν πως 346 επεισόδια συνέβησαν το 2023 κατά τα οποία ο δράστης απείλησε ή πυροβόλησε με όπλο μέσα σε σχολείο. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων περιστατικών στα χρονικά, από τότε που η οργάνωση άρχισε να καταγράφει τα δεδομένα αυτά το 1966.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

