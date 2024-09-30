Ο Χασάν Νασράλα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα την Παρασκευή, ήταν ένας «βάρβαρος τρομοκράτης» και ο κόσμος είναι «ασφαλέστερος χωρίς αυτόν», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διπλωματική λύση στον Λίβανο.

«Η διπλωματία παραμένει ο καλύτερος και μοναδικός δρόμος για την επίτευξη μεγαλύτερης σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και οι ΗΠΑ παραμένουν αφοσιωμένες στην προώθηση αυτών των προσπαθειών με την μορφή του κατεπείγοντος» με σκοπό τη διπλωματική λύση στον Λίβανο και την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Πηγή: skai.gr

