Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ έπληξαν και «εξουδετέρωσαν» τον της Χεζμπολάχ, Eid Hassan, τον διοικητή της συστοιχίας πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε ο στρατός τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει η jpost.
Ο Eid Hassan είχε υπηρετήσει ως διοικητής της Χεζμπολάχ στη μονάδα πυραύλων εδάφους-εδάφους.
Πηγή: skai.gr
- Το Λονδίνο καλεί σε κατάπαυση του πυρός μετά τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο
- Ποιες είναι οι «ομορφες κυρίες» που ακολουθούν τον Ντόναλντ Τραμπ σε κάθε προεκλογική του συγκέντρωση
- Μήνυμα Νετανιάχου προς τους Ιρανούς πολίτες: Το Ιράν θα απελευθερωθεί πιο γρήγορα από όσο νομίζετε - Το Ισραήλ στέκεται δίπλα σας (Βίντεο)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.