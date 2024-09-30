Λογαριασμός
Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ «εξουδετέρωσαν» διοικητή της Χεζμπολάχ

Πρόκειται για τον διοικητή της συστοιχίας πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς της Χεζμπολάχ

Lebanon Hezbollah Drones

Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ έπληξαν και «εξουδετέρωσαν» τον  της Χεζμπολάχ, Eid Hassan, τον διοικητή της συστοιχίας πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε ο στρατός τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει η jpost.

Ο Eid Hassan είχε υπηρετήσει ως διοικητής της Χεζμπολάχ στη μονάδα πυραύλων εδάφους-εδάφους.

TAGS: Ισραήλ Χεζμπολάχ Λίβανος
