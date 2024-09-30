Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ έπληξαν και «εξουδετέρωσαν» τον της Χεζμπολάχ, Eid Hassan, τον διοικητή της συστοιχίας πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε ο στρατός τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει η jpost.

Ο Eid Hassan είχε υπηρετήσει ως διοικητής της Χεζμπολάχ στη μονάδα πυραύλων εδάφους-εδάφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.