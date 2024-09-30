Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι ζήτησε σήμερα να κηρυχθεί εκεχειρία με το Ισραήλ, έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, στην πρώτη επίσκεψη υψηλόβαθμου Δυτικού διπλωμάτη στη Βηρυτό μετά την εντατικοποίηση των ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Λιβάνου.

«Το κλειδί της λύσης βρίσκεται στον τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Λιβάνου και στην επιστροφή στην έκκληση που απηύθυναν οι ΗΠΑ και η Γαλλία με τη στήριξη της ΕΕ και αραβικών και ξένων χωρών υπέρ μιας εκεχειρίας», τόνισε ο Μικάτι, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Προτεραιότητα είναι η εφαρμογή της απόφασης 1701» του ΟΗΕ, με την οποία τερματίστηκε ο πόλεμος του 2006 μεταξύ του Ισραήλ και του λιβανέζικου κινήματος Χεζμπολάχ, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Μπαρό έφτασε χθες Κυριακή το βράδυ στη Βηρυτό, όπου για πρώτη φορά από το 2006 το Ισραήλ έπληξε στόχο στην καρδιά της λιβανέζικης πρωτεύουσας σκοτώνοντας τρία μέλη ένοπλης παλαιστινιακής ομάδας.

Μέχρι στιγμής τα ισραηλινά πλήγματα επικεντρώνονταν στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, όπως και στον νότιο και ανατολικό Λίβανο.

Ο Γάλλος υπουργός παρέδωσε χθες έκτακτη υγειονομική βοήθεια στο υπουργείο Υγείας του Λιβάνου προτού έχει συνάντηση εργασίας για την κατάσταση των 23.000 Γάλλων πολιτών που ζουν στον Λίβανο.

Σήμερα ο Μπαρό συναντήθηκε με τον μαρωνίτη πατριάρχη Μεσάρα Ράι και αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον επικεφαλής του στρατού του Λιβάνου, τον στρατηγό Ζοζέφ Αούν, και τον Ναμπίχ Μπέρι πρόεδρο του κοινοβουλίου και σύμμαχο της Χεζμπολάχ.

Η Ουάσινγκτον και το Παρίσι, μαζί με αραβικές, δυτικές και ευρωπαϊκές χώρες, ζήτησαν την προηγούμενη εβδομάδα να κηρυχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός διάρκειας 21 ημερών» μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ προκειμένου «να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία».

Το Ισραήλ αγνόησε την πρωτοβουλία και ενέτεινε τα πλήγματά του εναντίον του Λιβάνου. Την Παρασκευή εξόντωσε τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

