Η Βρετανία δήλωσε σήμερα ότι όλες οι πλευρές θα πρέπει να επιδιώξουν αποκλιμάκωση και κατάπαυση του πυρός μετά τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο, επαναλαμβάνοντας πως η περιοχή θα πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω από το χείλος του γκρεμού.

«Η στήριξή μας στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα είναι ακλόνητη», δήλωσε εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. «Αλλά το πολύ ξεκάθαρο μήνυμά μας τώρα είναι, σε όλες τις πλευρές, (για) όλα τα μέρη να δείξουν αυτοσυγκράτηση».

Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο εδώ και δύο εβδομάδες, σκοτώνοντας τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και αρκετούς διοικητές της οργάνωσης, σκοτώνοντας όμως επίσης περίπου 1.000 Λιβανέζους και αναγκάζοντας ένα εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η Χεζμπολάχ υπόσχεται να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ισραηλινή χερσαία εισβολή στον Λίβανο.

"Θέλουμε να δούμε όλες τις πλευρές να κάνουν ένα βήμα πίσω από τα χείλος" του γκρεμού, είπε. "Οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί. Μια κατάπαυση του πυρός θα δώσει τον απαραίτητο χώρο προκειμένου να εξευρεθεί η πολιτική λύση που είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η ειρήνη στην περιοχή".

Ο Στάρμερ και άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης έχουν καλέσει επίσης τους Βρετανούς πολίτες να φύγουν από τον Λίβανο όσο πραγματοποιούνται ακόμη εμπορικές πτήσεις.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε πως η κυβέρνηση εργάζεται στον απαραίτητο σχεδιασμό για όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με την κατάσταση στον Λίβανο.

"Αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε ε αυτή τη στιγμή είναι να εξασφαλίσουμε επιπλέον χώρο σε εμπορικές πτήσεις για όσους θέλουν να φύγουν, και προφανώς επαναλαμβάνουμε τις εκκλήσεις μας για όσους θέλουν να φύγουν και να καταγράψουν μαζί μας την παρουσία τους και να κλείσουν την πρώτη διαθέσιμη πτήση", είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

