Στην αποκάλυψη πως η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β' πέθανε από μια μορφή καρκίνου στα οστά, προχώρησε ο Μπόρις Τζόνσον στα απομνημονεύματά του.

Σε απόσπασμα από το «Unleashed», που αναμένεται να δημοσιευτεί τον επόμενο μήνα, ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι «γνώριζε εδώ και ένα χρόνο ή περισσότερο» ότι η βασίλισσα «είχε μια μορφή καρκίνου των οστών» όταν παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, μόλις δύο μέρες δηλαδή πριν τον θάνατό της.

Είναι η πρώτη φορά που ένας ανώτερος πολιτικός της Βρετανίας αναφέρθηκε στην πιθανή αιτία θανάτου της. Στο πιστοποιητικό θανάτου της ως αιτία αναφέρεται επίσημα το «γήρας».

Η αποκάλυψη είναι ασυνήθιστη για τη βρετανική δημόσια ζωή καθώς ό,τι αφορά την υγεία της βασίλισσας διατηρείται ως επτασφράγιστο μυστικό ενώ οι πληροφορίες σχετικά με τις συναντήσεις μεταξύ του πρωθυπουργού και του μονάρχη συνήθως είναι εμπιστευτικές.

Υπενθυμίζοντας την τελευταία του συνάντηση με τη βασίλισσα Ελισάβετ, ο Τζόνσον είπε ότι «έδειχνε χλωμή και πιο σκυμμένη και είχε μώλωπες στα χέρια και τους καρπούς της, πιθανότατα από σταγόνες ή ενέσεις».

Αλλά, είπε, ότι η διάθεσή της «δεν είχε επηρεαστεί καθόλου από την ασθένειά της, και στη συζήτησή μας εξακολουθούσε να αστράφτει αυτό το υπέροχο λευκό χαμόγελό της».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η αείμνηστη βασίλισσα γνώριζε την κατάστασή της ωστόσο, ήταν αποφασισμένη να συνεχίσει να πράττει το καθήκον της βλέποντας τη μεταφορά της εξουσίας από τον Τζόνσον στη διάδοχό του Λιζ Τρας.

