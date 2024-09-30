Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου απευθύνθηκε στους πολίτες του Ιράν σε δήλωσή του, λέγοντας ότι «ο λαός του Ιράν πρέπει να ξέρει - το Ισραήλ είναι δίπλα σας».

The people of Iran should know - Israel stands with you pic.twitter.com/MfwfNqnTgE September 30, 2024

«Κάθε μέρα, βλέπετε ένα καθεστώς που σας υποτάσσει, βγάζει φλογερούς λόγους για την υπεράσπιση του Λιβάνου, την υπεράσπιση της Γάζας. Ωστόσο, κάθε μέρα, αυτό το καθεστώς βυθίζει την περιοχή μας όλο και πιο βαθιά στο σκοτάδι και βαθύτερα στον πόλεμο», είπε ο Νετανιάχου στο μήνυμά του που απηύθυνε σε βίντεο προς του Ιρανούς πολίτες στα αγγλικά.

«Κάθε στιγμή που περνά, το καθεστώς σας φέρνει - τον ευγενή περσικό λαό - πιο κοντά στην άβυσσο», πρόσθεσε. «Η συντριπτική πλειοψηφία των Ιρανών γνωρίζει ότι το καθεστώς τους δεν ενδιαφέρεται καθόλου γι' αυτούς. Αν όντως νοιαζόταν, αν νοιαζόταν για εσάς, θα σταματούσε να σπαταλά δισεκατομμύρια δολάρια σε μάταιους πολέμους σε όλη τη Μέση Ανατολή. Θα άρχιζε να βελτιώνει τη ζωή σας. Φανταστείτε αν όλα τα τεράστια ποσά που σπατάλησε το καθεστώς για πυρηνικά όπλα και ξένους πολέμους επενδύονταν στην εκπαίδευση των παιδιών σας, στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης, στην οικοδόμηση των υποδομών του έθνους σας, νερού, λυμάτων, όλα τα άλλα πράγματα που χρειάζεστε. Φανταστείτε το.”

«Όταν επιτέλους το Ιράν απελευθερωθεί – και αυτή η στιγμή θα έρθει πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύουν οι άνθρωποι – όλα θα είναι διαφορετικά», διαμήνυσε. «Οι δύο αρχαίοι λαοί μας, ο εβραϊκός και ο περσικός λαός, θα είναι επιτέλους σε ειρήνη. Οι δύο χώρες μας, το Ισραήλ και το Ιράν, θα είναι σε ειρήνη.

«Όταν έρθει εκείνη η μέρα, το τρομοκρατικό δίκτυο που έχτισε το καθεστώς σε πέντε ηπείρους θα εξαρθρωθεί. Το Ιράν θα γωνρίσει ευημερία όσο ποτέ άλλοτε. Με παγκόσμιες επενδύσεις, τεράστιο τουρισμό. Λαμπρή τεχνολογική καινοτομία που βασίζεται στα τεράστια ταλέντα που υπάρχουν στο Ιράν. Δεν ακούγεται καλύτερο από την ατελείωτη φτώχεια, την καταστολή και τον πόλεμο;».

Ο Νετανιάχου κατέληξε: «Μην αφήσετε μια μικρή ομάδα φανατικών θεοκρατών να συντρίψει τις ελπίδες και τα όνειρά σας. Σας αξίζουν καλύτερα. Τα παιδιά σας αξίζουν καλύτερα. Όλος ο κόσμος αξίζει καλύτερα. Ξέρω ότι δεν υποστηρίζετε τους βιαστές και τους δολοφόνους της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, αλλά οι ηγέτες σας τούς υποστηρίζουν. Αξίζετε περισσότερα. Ο λαός του Ιράν πρέπει να γνωρίζει - το Ισραήλ στέκεται δίπλα σας. Είθε να γνωρίσουμε μαζί ένα μέλλον ευημερίας και ειρήνης».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.