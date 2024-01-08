Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Άντονι Μπλίνκεν επέστρεψε στη Μέση Ανατολή για μία τέταρτη περιοδεία εντός τριών μηνών εν μέσω ολοένα και εντατικότερων προσπαθειών να αποτραπεί η διάχυση του εν εξελίξει πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην ευρύτερη περιοχή.

Οι επιθέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από την Τεχεράνη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, οι αυξανόμενες επιθέσεις των επίσης υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι της Υεμένης κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και τα χτυπήματα από παραστρατιωτικές οργανώσεις του Ιράν κατά αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ δυναμιτίζουν το κλίμα.

Χθες, Κυριακή, το Ισραήλ παραδέχθηκε ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε μπαράζ ρουκετών και κατέστρεψε μία στρατηγικής σημασίας αεροπορική βάση στα βόρεια της χώρας. Όπως αναφέρουν ξένα Μέσα Ενημέρωσης το γεγονός ότι η σιιτική οργάνωση κατάφερε ένα τέτοιο πλήγμα αποδεικνύει τη δύναμή της με Ισραηλινούς αξιωματούχους να αναγνωρίζουν ότι η Χεζμπολάχ θα αποδειχθεί ένας πιο δύσκολος εχθρός από τη σουνιτική Χαμάς εάν η παρούσα ανταλλαγή πυρών από απόσταση εξελιχθεί σε μία νέα, παράλληλη σύρραξη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν πως ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ίσως, εξετάζει την επέκταση του πολέμου στον Λίβανο και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, από τον πρώτο σταθμό της περιοδείας του, την Ιορδανία, όπου και είχε συνάντηση με τον βασιλιά Αμπντάλα επανέλαβε ότι «θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση και να αποφύγουμε έναν ατελείωτο κύκλο βίας».

Από την πλευρά του, ο μονάρχης της Ιορδανίας προειδοποίησε για τις καταστροφικές επιπτώσεις της συνέχισης των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και μετέφερε στον Αμερικανό ΥΠΕΞ πως η Ουάσιγκτον μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ώστε να πιέσει το Ισραήλ να συμφωνήσει σε άμεση εκεχειρία στη Γάζα.

Μετά την Ιορδανία ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών μετέβη στο Κατάρ - το οποίο είχε διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή για την εκεχειρία που επετεύχθη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον περασμένο Νοέμβριο.

Εκεί συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας Σεΐχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι και τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν αλ-Θάνι.

«Η σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς μπορεί εύκολα να γίνει μεταστατική, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και ακόμη περισσότερο πόνο», τόνισε ο κ. Μπλίνκεν υπενθυμίζοντας πως από την πρώτη ημέρα έναρξης του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για να αποτρέψουν την εξάπλωση της σύγκρουσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών είπε επίσης ότι με όλους τους ηγέτες με τους οποίους συναντήθηκε τις τελευταίες ημέρες «μοιραζόμαστε από κοινού την πεποίθηση να διασφαλίσουμε ότι η σύγκρουση δεν θα εξαπλωθεί» ενώ, σημείωσε ότι σε κάθε σταθμό της νέας του περιοδείας συζήτησε τι μπορεί η κάθε χώρα να κάνει όταν η σύγκρουση Ισραήλ - Χαμάς τελειώσει προκειμένου να προσφέρει τις εγγυήσεις και τα κίνητρα τα οποία απαιτούνται για να «οικοδομηθεί ένα πιο ασφαλές και πιο σταθερό και πιο ειρηνικό μέλλον στην περιοχή».

Μάλιστα, λίγες ημέρες προτού επισκεφθεί το Ισραήλ, ο Άντονι Μπλίνκεν τόνισε επίσης ότι θα πει στους Ισραηλινούς αξιωματούχους ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» να κάνουν περισσότερα προκειμένου να προστατεύσουν τους αμάχους στη Γάζα και στρέφοντας το βλέμμα στην επόμενη ημέρα ξεκαθάρισε ότι «οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι πρέπει να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Πηγή: skai.gr

