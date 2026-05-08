Μπέρνι Σάντερς: «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει τώρα - Οι Αμερικάνοι δεν αντέχουν την ακρίβεια»

Ο ανεξάρτητος Γερουσιαστής των ΗΠΑ, Μπέρνι Σάντερς, έκανε ανάρτηση στο Χ και ζητά από τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να λήξει τον πόλεμο με το Ιράν άμεσα, διότι ο αμερικανικός λαός δεν μπορεί να αντέξει τα αυξημένα κόστη:

«Από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν, οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν από 2,98 δολάρια στα 4,55 δολάρια το γαλόνι.

Οι εργαζόμενες οικογένειες δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το κόστος. Πρέπει να επενδύσουμε στις ανάγκες του αμερικανικού λαού, όχι να ξοδεύουμε δισεκατομμύρια σε έναν αντισυνταγματικό πόλεμο.

Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει ΤΩΡΑ.»

Πηγή: skai.gr

