Η Κέιλα Μπούρες, μία κάτοικος στην επαρχία της Φλόριντα, κοντά στo Fort Myers άκουσε θόρυβο στη βεράντα του σπιτιού της. Η γυναίκα φοβήθηκε, καθώς πίστεψε ότι προσπαθεί να εισβάλλει διαρρήκτης.

Κινήθηκε με προσοχή προς το σημείο που άκουσε τον θόρυβο και τι να δει; Δύο αλιγάτορες τσακώνονταν στην εξώπορτά της, με τον έναν να δαγκώνει την ουρά του άλλου. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σε τηλεοπτικό δίκτυο της περιοχής, τα δύο τρομακτικά ερπετά τσακώνονταν για την επικυριαρχία της περιοχής.

Στην Πολιτεία της Φλόριντα οι πολίτες είναι συνηθισμένοι σε τέτοια σκηνικά...

Πηγή: skai.gr

