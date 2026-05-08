Φλόριντα: Νόμιζε ότι μπήκε διαρρήκτης, αλλά τελικά ήταν δύο αλιγάτορες που τσακώνονταν - Δείτε βίντεο

Στη συγκεκριμένη Πολιτεία οι αλιγάτορες ζουν... αρμονικά με τους κάτοικους, ακόμη και των μεγαλουπόλεων, ωστόσο μερικές φορές παίρνουν λίγο θάρρος παραπάνω

Η Κέιλα Μπούρες, μία κάτοικος στην επαρχία της Φλόριντα, κοντά στo Fort Myers άκουσε θόρυβο στη βεράντα του σπιτιού της. Η γυναίκα φοβήθηκε, καθώς πίστεψε ότι προσπαθεί να εισβάλλει διαρρήκτης.

Κινήθηκε με προσοχή προς το σημείο που άκουσε τον θόρυβο και τι να δει; Δύο αλιγάτορες τσακώνονταν στην εξώπορτά της, με τον έναν να δαγκώνει την ουρά του άλλου. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σε τηλεοπτικό δίκτυο της περιοχής, τα δύο τρομακτικά ερπετά τσακώνονταν για την επικυριαρχία της περιοχής. 

Στην Πολιτεία της Φλόριντα οι πολίτες είναι συνηθισμένοι σε τέτοια σκηνικά... 

