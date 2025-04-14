Στο παγκοσμίως διάσημο φεστιβάλ της Coachella, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, εμφανίστηκε την Κυριακή το βράδυ ο ανεξάρτητος γερουσιαστής και πολιτικός ακτιβιστής Μπέρνις Σάντερς (Bernie Sanders), ο οποίος μάλιστα μίλησε κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Σάντερς - ο μακροβιότερος ανεξάρτητος βουλευτής του Κογκρέσου - ανέβηκε στην σκηνή για παρουσιάσει την τραγουδοποιό Clairo και - με δυναμικό ύφος - προέτρεψε τη νεολαία να καταψηφίσει τις πολιτικές του προέδρου Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνα λανθασμένες».

Ο 83χρονος πολιτικός κάλεσε τη νέα γενιά να «εναντιωθεί» στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις πολιτείες των ΗΠΑ που προσπαθούν να καταργήσουν τα δικαιώματα των αμβλώσεων, ενώ το κοινό γιουχάιζε κάθε φορά που ακουγόταν το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή η χώρα αντιμετωπίζει μερικές πολύ δύσκολες προκλήσεις και το μέλλον της Αμερικής εξαρτάται από τη γενιά σας», τόνισε ο Σάντερς,

«Μπορείτε να απομακρυνθείτε και να αγνοήσετε αυτό που συμβαίνει, αλλά αν το κάνετε αυτό, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Πρέπει να σηκωθείτε και να αγωνιστείτε για την δικαιοσύνη, την οικονομική δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη φυλετική δικαιοσύνη» είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε μια οικονομία σήμερα που λειτουργεί πολύ καλά για την τάξη των δισεκατομμυριούχων, αλλά όχι για τις εργαζόμενες οικογένειες», είπε ο Σάντερς.

Τελειώνοντας, και μιλώντας για την υγειονομική περίθαλψη, κάλεσε το κοινό «να σταθεί απέναντι στις ασφαλιστικές εταιρείες και τις φαρμακευτικές εταιρείες και να κατανοήσει ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι ανθρώπινο δικαίωμα».

Ο Σάντερς επαίνεσε παράλληλα τημτραγουδίστρια και τραγουδοποιό Clairo για την ακτιβιστική της δράση

«Είμαι εδώ γιατί η Κλάιρο χρησιμοποίησε την εξέχουσα θέση της για να αγωνιστεί για τα δικαιώματα των γυναικών, για να προσπαθήσει να τερματίσει τον τρομερό, βάναυσο πόλεμο στη Γάζα, όπου χιλιάδες γυναίκες και παιδιά σκοτώνονται», είπε ο 83χρονος πολιτικός.

Ο Μπέρναρντ «Μπέρνι» Σάντερς, είναι Αμερικανός πολιτικός και ακτιβιστής, που υπηρετεί ως Γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών για την πολιτεία του Βερμόντ από το 2007. Είναι πολιτικά ανεξάρτητος, αλλά ανήκει στην διάσκεψη των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει η κορυφαία προοδευτική φωνή στη Γερουσία, ασκώντας σημαντική επιρροή στο σώμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.