Για πρώτη φορά ο επί χρόνια γερουσιαστής και δύο φορές υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, Μπέρνι Σάντερς δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας συνιστούν γενοκτονία.

«Αναγνωρίζω ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να διαφωνούν με αυτό το συμπέρασμα», δήλωσε ο Σάντερς σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του με τίτλο: «Είναι Γενοκτονία». «Η αλήθεια είναι ότι, είτε την αποκαλείτε γενοκτονία, είτε εθνοκάθαρση, είτε μαζικές φρικαλεότητες, είτε εγκλήματα πολέμου, όλα είναι ξεκάθαρα. Εμείς, ως Αμερικανοί, πρέπει να τερματίσουμε τη συνενοχή μας στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού».

Η έκκληση του Σάντερς για δράση ήρθε λίγο αφότου οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν χερσαία επίθεση στην Πόλη της Γάζας.

Ο Σάντερς επέκρινε την κυβέρνηση Τραμπ για την υποστήριξή της σε αυτό που αποκάλεσε «πολιτική εθνοκάθαρσης στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη» του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Έχοντας κάνει τον βίο αβίωτο μέσω βομβαρδισμών και λιμού, πιέζουν για "εθελοντική" μετανάστευση Παλαιστινίων σε γειτονικές χώρες για να ανοίξουν δρόμο για το διαστρεβλωμένο όραμα του Προέδρου Τραμπ για μια "Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής"», έγραψε ο Σάντερς.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό της κριτικής του Σάντερς.

Ο ανεξάρτητος γερουσιαστής από το Βερμόντ, ένας από τους δέκα Εβραίους γερουσιαστές, επικρίνει εδώ και καιρό το Ισραήλ για τον πόλεμό του εναντίον της Χαμάς και για την εξόντωση των Παλαιστινίων αμάχων, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 64.000 Παλαιστίνιους.

Ο Σάντερς έχει κλιμακώσει την πίεσή του από την έναρξη του πολέμου. Έχει προωθήσει αρκετά ψηφίσματα της Γερουσίας για την απαγόρευση των πωλήσεων όπλων στο Ισραήλ, με αποκορύφωμα μια ψηφοφορία τον Ιούλιο στην οποία 26 Δημοκρατικοί υποστήριξαν την αναστολή μεταφοράς όπλων.

Πηγή: skai.gr

