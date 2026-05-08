Ο Σερ Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ολοένα αυξανόμενη εσωκομματική ανταρσία στους Εργατικούς, μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών, που προκάλεσαν έντονη ανησυχία στο κόμμα και ενίσχυσαν σημαντικά το Reform UK.

Στο τελευταίο επεισόδιο του podcast Daily Expresso, ο πολιτικός συντάκτης της Daily Express, Μάρτιν Μπράουν, και ο αναπληρωτής αρχισυντάκτης Τζέιμς Γουόκερ περιέγραψαν ένα ιδιαίτερα δυσοίωνο σκηνικό για τον πρωθυπουργό μετά τις μεγάλες απώλειες των Εργατικών.

Ο Γουόκερ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Κιρ Στάρμερ έχει τελειώσει πολιτικά. Να είμαι ξεκάθαρος. Αυτά είναι πραγματικά οδυνηρά αποτελέσματα. Λοιπόν, Κιρ, να είμαι σαφής: τελείωσες.»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.