Με τον Μπέρνι Σάντερς συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας

Με τον γερουσιαστή του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς, που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών, συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. «Είχα τη σπουδαία ευκαιρία να ανταλλάξω σκέψεις με έναν βαθιά φιλοσοφημένο άνθρωπο και πολιτικό, για τις παγκόσμιες εξελίξεις» έγραψε στο Facebook ο πρώην πρωθυπουργός.

«Συναντήθηκα σήμερα, στο κτίριο της Γερουσίας στην Ουάσιγκτον, με τον Δημοκρατικό Γερουσιαστή του Vermont και ηγετική προσωπικότητα της Αριστεράς στις ΗΠΑ, Bernie Sanders.

Και είχα τη σπουδαία ευκαιρία να ανταλλάξω σκέψεις με έναν βαθιά φιλοσοφημένο άνθρωπο και πολιτικό, για τις παγκόσμιες εξελίξεις - και ειδικότερα για τις επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ στις ΗΠΑ.

Μιλήσαμε για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, σε μία περίοδο που υπονομεύονται βάναυσα από την άνοδο της ακροδεξιάς και την ενίσχυση του ρόλου των ολιγαρχών στην πολιτική.

Οι ολιγάρχες πάντοτε ήθελαν να ελέγχουν τις κυβερνήσεις, μου είπε ο Bernie, σήμερα, όμως, δε θέλουν καν να υπάρχουν κυβερνήσεις. Θέλουν να πλουτίζουν ανεξέλεγκτα σε βάρος της κοινωνίας και αυτό κάνει τα πράγματα ακόμη πιο επικίνδυνα για το μέλλον του πλανήτη.

Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ανησυχητική αυτή την προσέγγιση σε σχέση με όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ, αλλά και στα μέρη μας.

Συζητήσαμε, επίσης, για τη σημασία που έχει να προωθήσουμε πολιτικές για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της κλιματικής κρίσης. Και, βέβαια, τόνισα την ανάγκη να σταθούμε απέναντι σε εθνικιστικές και νεοαποικιακές δυνάμεις, στηρίζοντας την ειρήνη στην Ουκρανία και τον τερματισμό της ανθρωπιστικής καταστροφής, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς αμάχους, στην Παλαιστίνη.

Ιδίως, μιλήσαμε για την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αν θέλουμε τα παραπάνω να γίνουν πράξη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.