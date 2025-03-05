Στον Άρειο Πάγο, κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για έκδοσή του στη Ρουμανία, προσέφυγε ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Μπένι Στάινμετς.

Η έφεση του Ισραηλινού, που εμπλέκεται σε υπόθεση δωροδοκίας, έγινε δεκτή από τον Άρειο Πάγο.

Ως συνέπεια, δεν εκτελείται το αίτημα έκδοσης στη Ρουμανία και αφήνεται ελεύθερος.

Υπενθυμίζεται πως τον Οκτώβριο του 2024, συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος». Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 ευρώ και τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, καθώς υπήρχε προηγούμενη απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης το 2022 που απέρριπτε την έκδοση στη Ρουμανία.

Το πρώτο αίτημα έκδοσης είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, ενώ στην ίδια απορριπτική γραμμή κινήθηκε και η εισαγγελική πρόταση για το τελευταίο αίτημα που εξετάστηκε στα τέλη Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

