Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δεκτή από τον Αρειο Πάγο η έφεση του «βασιλιά των διαμαντιών» Μπένι Στάινμετς– Δεν εκδίδεται στη Ρουμανία

Η έφεση του Ισραηλινού, που εμπλέκεται σε υπόθεση δωροδοκίας, έγινε δεκτή από τον Άρειο Πάγο και ως συνέπεια δεν εκδίδεται στη Ρουμανία αλλά αφήνεται ελεύθερος

Μπένι Στάινμετς

Στον Άρειο Πάγο, κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για έκδοσή του στη Ρουμανία, προσέφυγε ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Μπένι Στάινμετς.

Η έφεση του Ισραηλινού, που εμπλέκεται σε υπόθεση δωροδοκίας, έγινε δεκτή από τον Άρειο Πάγο

Ως συνέπεια, δεν εκτελείται το αίτημα έκδοσης στη Ρουμανία και αφήνεται ελεύθερος.

Υπενθυμίζεται πως τον Οκτώβριο του 2024, συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος». Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 ευρώ και τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, καθώς υπήρχε προηγούμενη απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης το 2022 που απέρριπτε την έκδοση στη Ρουμανία.

Το πρώτο αίτημα έκδοσης είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, ενώ στην ίδια απορριπτική γραμμή κινήθηκε και η εισαγγελική πρόταση για το τελευταίο αίτημα που εξετάστηκε στα τέλη Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: διαμάντι Ρουμανία Ισραήλ Άρειος Πάγος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark