Κυνηγός κατέγραψε την πρώτη «καθαρή» φωτογραφία από το τέρας του Λοχ Νες - «Οι συνθήκες εκείνη την ημέρα ήταν ιδανικές» 

Σύμφωνα με υπευθύνους του μουσείου Loch Ness Centre, πρόκειται για την πρώτη πιθανή θέαση της διάσημης Νέσι για το 2025

Η πρώτη «καθαρή» φωτογραφία από το τέρας του Λοχ Νες για το 2025

Ο θρύλος της Νέσι (Nessie), του μυστηριώδους τέρατος που ζει στη λίμνη Νες (Loch Ness ) στα Χάιλαντς της Σκωτίας, εξακολουθεί να συναρπάζει του «κυνηγούς» που κατασκηνώνουν στις οχθες της λίμνης με σκοπό να βρουν μια απόδειξη ότι το τέρας υπάρχει. 

Πριν λίγες ημέρες, ένας τυχερός παρατηρητής εντόπισε μία μυστηριώδη «μαύρη μάζα» να κινείται κάτω από τα παγωμένα νερά της λίμνης και έσπευσε να τη φωτογραφίσει, ως απόδειξη ότι είναι το Τέρας του Λοχ Νες.

Μάλιστα, σύμφωνα με υπευθύνους του μουσείου Loch Ness Centre στο Ίνβερνες, πρόκειται για την πρώτη πιθανή θέαση της διάσημης Νέσι. 

λοχ νες

Image: Loch Ness Centre

Η μυστηρώσης κίνηση διήρκεσε αρκετά λεπτά, και λόγω των τέλειων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν - η επιφάνεια της λίμνης ήταν ήρεμη και ακίνητη - ο μάρτυρας είχε καθαρό οπτικό πεδίο και τράβηξε τις φωτογραφίες. 

Η Nagina Ishaq από το Loch Ness Centre, σχολίασε: «Έχουμε δεχθεί πολλές αναφορές για θεάσεις όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αυτή η πρόσφατη ήταν ιδιαίτερα συναρπαστική».

«Οι συνθήκες την ημέρα εκείνη ήταν απολύτως ιδανικές. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η πρώτη σημαντική θέαση της χρονιάς, τροφοδοτώντας ακόμη περισσότερο το μυστήριο γύρω από τη λίμνη Λοχ Νες και τον πιο διάσημο "κάτοικό" της», πρόσθεσε.

