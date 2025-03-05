Η πρώτη «καθαρή» φωτογραφία από το τέρας του Λοχ Νες για το 2025

Ο θρύλος της Νέσι (Nessie), του μυστηριώδους τέρατος που ζει στη λίμνη Νες (Loch Ness ) στα Χάιλαντς της Σκωτίας, εξακολουθεί να συναρπάζει του «κυνηγούς» που κατασκηνώνουν στις οχθες της λίμνης με σκοπό να βρουν μια απόδειξη ότι το τέρας υπάρχει.

Πριν λίγες ημέρες, ένας τυχερός παρατηρητής εντόπισε μία μυστηριώδη «μαύρη μάζα» να κινείται κάτω από τα παγωμένα νερά της λίμνης και έσπευσε να τη φωτογραφίσει, ως απόδειξη ότι είναι το Τέρας του Λοχ Νες.

LOCH NESS MONSTER: Is this the first sighting of Nessie in 2025? https://t.co/2VNt0mHSoD — Northern Times (@NTnewspaper) March 5, 2025

Μάλιστα, σύμφωνα με υπευθύνους του μουσείου Loch Ness Centre στο Ίνβερνες, πρόκειται για την πρώτη πιθανή θέαση της διάσημης Νέσι.

Image: Loch Ness Centre

Η μυστηρώσης κίνηση διήρκεσε αρκετά λεπτά, και λόγω των τέλειων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν - η επιφάνεια της λίμνης ήταν ήρεμη και ακίνητη - ο μάρτυρας είχε καθαρό οπτικό πεδίο και τράβηξε τις φωτογραφίες.

Η Nagina Ishaq από το Loch Ness Centre, σχολίασε: «Έχουμε δεχθεί πολλές αναφορές για θεάσεις όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αυτή η πρόσφατη ήταν ιδιαίτερα συναρπαστική».

'The conditions on the day of this sighting were absolutely perfect'



Loch Ness Centre hails' 'first sighting of Loch Ness Monster' in 2025https://t.co/YV5Op49zKk pic.twitter.com/gF3SRIJGNc — The Herald (@heraldscotland) March 4, 2025

«Οι συνθήκες την ημέρα εκείνη ήταν απολύτως ιδανικές. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η πρώτη σημαντική θέαση της χρονιάς, τροφοδοτώντας ακόμη περισσότερο το μυστήριο γύρω από τη λίμνη Λοχ Νες και τον πιο διάσημο "κάτοικό" της», πρόσθεσε.

