Μπένι Στάινμετζ: Συνελήφθη στο Ελ. Βενιζέλος ο «βασιλιάς των διαμαντιών

Τον επονομαζόμενο «βασιλιά των διαμαντιών» Μπένι Στάινμετζ, συνέλαβαν την Κυριακή αστυνομικοί στο αεροδρόμιο Ελεύθεριος Βενιζέλος

Ο Στάινμετζ ταξίδευε με το προσωπικό του αεροσκάφος από το Τελ Αβίβ στην Αθήνα, και συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης της Ρουμανίας για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης.

O Ισραηλινός κροίσος οδηγήθηκε σήμερα Δευτέρα στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 ευρώ και περιοριστικούς όρους, την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Δραστηριοποιείται στις βιομηχανίες εξόρυξης, ενέργειας, ακινήτων και εξόρυξης διαμαντιών. Είναι ο πρόεδρος και συνιδρυτής του φιλανθρωπικού τραστ, Agnes & Beny Steinmetz Foundation.

Στις 10 Μαρτίου 2016, ο Στάινμετζ κατηγορήθηκε ερήμην από την Εθνική Διεύθυνση Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ρουμανίας, με την κατηγορία της παράνομης ανάκτησης της κληρονομιάς του Πολ Φιλίπ Χοεντσόλερν.

Τον Φεβρουάριο του 2018, δικαστήριο στη Ρουμανία απέρριψε το αίτημα για έκδοση εντάλματος σύλληψής του.

Είχε ξανασυλληφθεί στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2022, ωστόσο το δικαστήριο απέρριψε αίτημα έκδοσης από τις ρουμανικές αρχές, κρίνοντας ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα του Στάινμετζ για δίκαιη δίκη στη Ρουμανία και ότι διατρέχει πραγματικό κίνδυνο απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης εάν εκδοθεί. Η απόφαση επιβεβαιώθηκε στην έφεση.

