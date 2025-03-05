Νέα επίσκεψη στον Λευκό Οίκο εξετάζει, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και στη συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Κίεβο για τα ορυκτά της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο Μακρόν θα επιδιώξει διευρυμένη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.

Αντικείμενο της συνάντησης που επιδιώκει ο Γάλλος πρόεδρος, θα είναι το ουκρανικό και ο τερματισμός του πολέμου με τη Ρωσία, καθώς και οι όροι που θα τεθούν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.

Είναι φανερό ότι ο Εμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να εντάξει την Ευρώπη στη συζήτηση για την Ουκρανία, την ίδια στιγμή που οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και η Γηραιά Ήπειρος φαίνεται να βρίσκεται συνεχώς ένα ή περισσότερα βήματα πίσω.



