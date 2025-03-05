Νέα επίσκεψη στον Λευκό Οίκο εξετάζει, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και στη συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Κίεβο για τα ορυκτά της Ουκρανίας.
Σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο Μακρόν θα επιδιώξει διευρυμένη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.
Αντικείμενο της συνάντησης που επιδιώκει ο Γάλλος πρόεδρος, θα είναι το ουκρανικό και ο τερματισμός του πολέμου με τη Ρωσία, καθώς και οι όροι που θα τεθούν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.
Είναι φανερό ότι ο Εμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να εντάξει την Ευρώπη στη συζήτηση για την Ουκρανία, την ίδια στιγμή που οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και η Γηραιά Ήπειρος φαίνεται να βρίσκεται συνεχώς ένα ή περισσότερα βήματα πίσω.
- Πρωθυπουργός Γροιλανδίας προς Τραμπ: Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί, δεν είμαστε προς πώληση
- Κυνηγός κατέγραψε την πρώτη «καθαρή» φωτογραφία από το τέρας του Λοχ Νες - «Οι συνθήκες εκείνη την ημέρα ήταν ιδανικές»
- Η αντίδραση της Μόσχας στην επιστολή Ζελένσκι στον Τραμπ: «Με ποιον θα διαπραγματευτεί;»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.