Ο Μακρόν θέλει να... επιστρέψει στον Λευκό Οίκο: Δρομολογεί συνάντηση με Τραμπ, Ζελένσκι και Στάρμερ

Ο Γάλλος πρόεδρος θέλει την Ευρώπη μέσα στη συζήτηση για τη λύση στο ουκρανικό και την επόμενη μέρα του πολέμου με τη Ρωσία

Μακρόν και Τραμπ

Νέα επίσκεψη στον Λευκό Οίκο εξετάζει, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και στη συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Κίεβο για τα ορυκτά της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο Μακρόν θα επιδιώξει διευρυμένη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.

Αντικείμενο της συνάντησης που επιδιώκει ο Γάλλος πρόεδρος, θα είναι το ουκρανικό και ο τερματισμός του πολέμου με τη Ρωσία, καθώς και οι όροι που θα τεθούν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.

Είναι φανερό ότι ο Εμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να εντάξει την Ευρώπη στη συζήτηση για την Ουκρανία, την ίδια στιγμή που οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και η Γηραιά Ήπειρος φαίνεται να βρίσκεται συνεχώς ένα ή περισσότερα βήματα πίσω.
 

