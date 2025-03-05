Την δική του απάντηση στα σχόλια του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Μούτε Εγκέντε ξεκαθαρίζοντας ότι «η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς».

«Δεν είμαστε Αμερικανοί, δεν είμαστε Δανοί, γιατί είμαστε Γροιλανδοί. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι Αμερικανοί και οι ηγέτες τους», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν οι Αμερικανοί και οι ηγέτες τους» σχολίασε σε ανάρτησή του.

«Δεν είμαστε προς πώληση και δεν μπορούμε απλώς να μας πάρουν», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας επέμεινε ότι «το μέλλον της χώρας θα καθοριστεί από εμάς στη χώρα μας, φυσικά».

Η Γροιλανδία θα διεξαγάγει γενικές εκλογές την επόμενη εβδομάδα, στις 11 Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.