Ο πρώην πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας 'Αρμιν Λάσετ (Armin Laschet) «συνελήφθη» πριν από λίγους μήνες από κάμερες για παραβίαση του ορίου ταχύτητας.

Ο κ. Λάσετ θεωρείται ως ο πιθανότερος να αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών στην επόμενη κυβέρνηση, ενώ πριν από λίγες ημέρες συνόδευσε την απερχόμενη υπουργό Αναλένα Μπέρμποκ στην επίσκεψή της στην Συρία και στον Λίβανο.

Στις αστυνομικές αρχές επικαλέστηκε ότι τον ακολουθούσαν άγνωστοι και αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει.

Τον κ. Λάσετ «συνέλαβε» κάμερα ελέγχου ταχύτητας τον περασμένο Ιούλιο στο 'Ααχεν, ενώ οδηγούσε με ταχύτητα 97χλμ/ώρα σε περιοχή όπου το όριο ήταν 50 χλμ/ώρα. Η παράβαση συνεπάγεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν μήνα, πρόστιμο ύψους 428,50 ευρώ και δύο βαθμούς ποινής για τον οδηγό.

Την επομένη του περιστατικού, ο κ. Λάσετ εμφανίστηκε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι επιτάχυνε επειδή παρατήρησε δύο άγνωστους άνδρες να τον ακολουθούν επί ώρα με αυτοκίνητο και αισθάνθηκε ότι κινδύνευε, επηρεασμένος, όπως είπε και από απειλές κατά της ζωής του που είχε δεχθεί παλαιότερα, όταν ήταν πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Αρνήθηκε μάλιστα να καταβάλει το πρόστιμο και υπέβαλε ένσταση, η οποία επρόκειτο να εκδικαστεί στο περιφερειακό δικαστήριο του 'Ααχεν τον Μάιο. Πριν από λίγες ημέρες ωστόσο ο 'Αρμιν Λάσετ απέσυρε την ένσταση επειδή, όπως δήλωσε στην εφημερίδα BILD, η εισαγγελία δεν κατόρθωσε να εντοπίσει και να αναγνωρίσει τους επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο που κινείτο πίσω από το δικό του.

Καλείται λοιπόν να καταβάλει κανονικά και το πρόστιμο που του έχει επιβληθεί. «Μπορεί να συμβεί να οδηγήσει κανείς με υπερβολική ταχύτητα, αλλά δεν πρέπει να συμβαίνει. Ευτυχώς στην περίπτωσή μου δεν τέθηκε κανείς σε κίνδυνο, τουλάχιστον όχι από εμένα», τόνισε.

