Αξιωματούχος της Χαμάς ζήτησε σήμερα «από όσους μπορούν να κρατήσουν όπλο», όπου κι αν βρίσκονται, να πολεμήσουν κατά του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εκτοπιστούν οι Παλαιστίνιοι της Λωρίδας της Γάζας και να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του θύλακα.

«Μπροστά σε αυτό το διαβολικό σχέδιο, που συνδυάζει σφαγές και λιμό, κάθε άνθρωπος που είναι σε θέση να κρατήσει όπλο, όπου κι αν βρίσκεται στον κόσμο, πρέπει να αναλάβει δράση», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Σάμι Αμπού Ζούχρι.

«Μην κρατήσετε ούτε ένα εκρηκτικό, ούτε μία σφαίρα, ούτε ένα μαχαίρι ούτε μία πέτρα. Ας σπάσουν όλοι τη σιωπή τους», πρόσθεσε.

Η έκκληση αυτή γίνεται μία ημέρα μετά την πρόταση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιτραπεί στους ηγέτες της Χαμάς να φύγουν από τη Γάζα υπό τον όρο ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θα καταθέσει τα όπλα.

Το Ισραήλ εργάζεται πάνω στο σχέδιο του Τραμπ για τη μετακίνηση των Παλαιστίνιων από τη Γάζα σε άλλες χώρες, πρόσθεσε ο Νετανιάχου χθες Κυριακή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι μετά το τέλος του πολέμου, το Ισραήλ «θα αναλάβει την ασφάλεια στη Λωρίδα της Γάζας και θα διευκολύνει την υλοποίηση του σχεδίου του Τραμπ, του σχεδίου εθελοντικής μετανάστευσης».

«Αυτό είναι το σχέδιο, δεν το κρύβουμε, είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε ανά πάσα στιγμή», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ο Τραμπ, μετά την επιστροφή του στην προεδρία των ΗΠΑ, πρότεινε αρχικά τη μετακίνηση του συνόλου των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος και η Ιορδανία, και τη μετατροπή του θύλακα σε θέρετρο διακοπών υπό αμερικανική ιδιοκτησία.

Ωστόσο καμία χώρα δεν έχει φανεί διατεθειμένη να αναλάβει τους εκδιωχθέντες Παλαιστίνιους και έκτοτε το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι η μετακίνηση των κατοίκων της Γάζας θα γίνει σε εθελοντική βάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

