Μπανγκλαντές: Χιλιάδες πρόσφυγες Ροχίνγκια έμειναν άστεγοι μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στον καταυλισμό όπου διαμένουν

Περισσότεροι από 12.000 πρόσφυγες της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια έμειναν άστεγοι μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε έναν καταυλισμό τους στο Κοξ Μπαζάρ στο νοτιοανατολικό Μπανγκλαντές, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNCHR) επεσήμανε ότι περισσότερα από 2.000 καταλύματα και περισσότερες από 90 εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων νοσοκομεία και κέντρα εκπαίδευσης, καταστράφηκαν από την πυρκαγιά της Κυριακής.



Thousands of Rohingya refugees are left without shelter after a fire broke out at a camp in southern Bangladesh pic.twitter.com/f36t5CM17i