Μπανγκλαντές: Πυρκαγιά κατέστρεψε κατοικίες σε καταυλισμό προσφύγων Ροχίνγκια στο Cox's Bazar - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε καταυλισμό για πρόσφυγες Ροχίνγκια στο Μπανγκλαντές κατέστρεψε κατοικίες και στήλες πυκνού μαύρου καπνού υψώθηκαν πάνω από την περιοχή σήμερα προτού τεθεί υπό έλεγχο.

A massive fire has torn through a crowded camp for Rohingya refugees in Cox’s Bazar in Bangladesh.



The UNHCR says the blaze in Camp 11 has left thousands homeless ⤵️ pic.twitter.com/ULQPJj9bo0