Mπαμπάς σε απόγνωση: Οδηγεί και η κόρη του τον έχει γεμίσει αυτοκόλλητα (βίντεο)

Νεαρός πατέρας ανέβασε στα social media ένα βίντεο, προκαλώντας την συμπάθεια και την κατανόηση των χρηστών

Το βίντεο ενός νεαρού πατέρα, μπαμπά ενός μικρού κοριτσιού, ανέβηκε στα social media , προκαλώντας την συμπάθεια και την κατανόηση των χρηστών.

Στο βίντεο φαίνεται ο μπαμπάς να οδηγεί αμίλητος, ενώ το μικρό κοριτσάκι δίπλα του, απορροφημένο έχει κολλήσει αυτοκόλλητα σε όλο το αυτοκίνητο.

Η κάμερα γυρνάει και ο μπαμπάς φαίνεται να έχει και αυτός παντού στο πρόσωπό του αυτοκόλλητα, ενώ κάνει μια γκριμάτσα απόγνωσης.

Οι περισσότερες χρήστες αντέδρασαν με χιούμορ και συμπάθεια, δείχνοντας κατανόηση καθώς ζουν και αυτοί παρόμοιες καταστάσεις με τα μικρά παιδιά τους.

This is actually what happens in my house. — quantumleap (@qtumleap) July 5, 2023

Υπήρχαν όμως και αυτοί που σχολίασαν ότι το κοριτσάκι θα έπρεπε να κάθεται πίσω, στο παιδικό καθισματάκι, ή έστω να φοράει ζώνη.

Legendary dad did not even think about safety enough to put on her seatbelt — Metal Monkey (@MetalMonkeyThe7) July 5, 2023

Πηγή: skai.gr

