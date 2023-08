«Αναρχία!»: Ο Μασκ αναγκάστηκε να κατεβάσει την πινακίδα X από τα γραφεία του, και διαμαρτύρεται - Δείτε βίντεο

Οι αρχές του Σαν Φρανσίσκο εξανάγκασαν τελικά τον Ίλον Μασκ να κατεβάσει την πινακίδα Χ (πρώην Twitter) από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην πόλη. Ο κροίσος, που ανήρτησε την πινακίδα, της οποίας οι λάμπες φώτιζαν εκτυφλωτικά τη νύχτα, διαμαρτυρήθηκε στο X παραθέτοντας σχετικό βίντεο.



«Μας έκαναν να αφαιρέσουμε την πινακίδα Χ από το Αρχηγείο μας. Αναρχία!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μασκ.



Σημειώνεται ότι οι αρχές του Σαν Φρανσίσκο δήλωσαν ότι ο Μασκ δεν πήρε καμία άδεια για να τοποθετήσει τη νέα πινακίδα στη θέση της παλιάς με το εμβληματικό «πουλί» του Twitter, και κινδύνευε με βαριά πρόστιμα. «Φίλε νόμιζα ότι θα αλλάξεις τον κόσμο» ανέφερε ένας χρήστης στον Μασκ, ο οποίος απάντησε ότι «αυτό δεν γίνεται σε μια νύχτα».

They made us remove the X sign from our Headquarters.



Anarchy!pic.twitter.com/W4FPwitPEJ