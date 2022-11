Το Twitter «έκραξε» τον Μόργκαν Φρίμαν για το Μουντιάλ - «Πήρε ματωμένα χρήματα»

Την ώρα που χολιγουντιανοί σταρ γύρισαν την πλάτη στο Μουντιάλ του Κατάρ λόγω των καταγγελιών για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χιλιάδες θανάτους εργατών στα εργοτάξια των σταδίων, ο διάσημος ηθοποιός Μόργκαν Φρίμαν έκανε μια εμφάνιση – έκπληξη στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλου, σχολιάζοντας πως «βρισκόμαστε όλοι εδώ ως μια μεγάλη φυλή».



Ο Φρίμαν ήταν τελικά το δυνατό χαρτί των διοργανωτών καθώς μεγάλα ονόματα αρνήθηκαν να συμμετέχουν στην τελετή έναρξης. Αν και εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα άτομο με ειδικές ανάγκες και μίλησε για ενότητα και αδελφοσύνη, δεν έπεισε την κοινή γνώμη για τις προθέσεις του.

Η εμφάνισή του προκάλεσε σωρεία αρνητικών σχολίων από τους χρήστες της διαδικτυακής κοινότητας.

Στο Twitter, τα μηνύματα εναντίον του «πουλημένου» ηθοποιού ήταν εκατοντάδες χιλιάδες, με φράσεις όπως «μιλάει το χρήμα» και «το "ξέπλυμα" καλά κρατεί», λέγοντας επίσης ότι ο Φρίμαν πήτε τα «ματωμένα χρήματα του Κατάρ.

Υπενθυμίζεται ότι ο 85χρονος οσκαρικός Φρίμαν ήταν το πρόσωπο της υποψηφιότητας των ΗΠΑ για να κερδίσουν το δικαίωμα να φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 - χάνοντας τελικά από το Κατάρ.

Wouldn't have guessed Morgan Freeman would tie his name to this. Money talks. #FIFAWorldCup