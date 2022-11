Νεαρή βρετανίδα φίλαθλος έδειξε το στήθος της δημοσίως στο Κατάρ (βίντεο)

Με την τόλμη και το θράσος της νιότης, μια νεαρή Βρετανίδα τόλμησε να απαντήσει στις αυστηρές ενδυματολογικές απαγορεύσεις του Κατάρ για τους ξένους φιλάθλους του Μουντιάλ, δείχνοντας δημοσίως το στήθος της – και μάλιστα όντας νηφάλια, καθώς το αλκοόλ απαγορεύεται στο εμιράτο.

Το απρόσμενο σκηνικό εκτυλίχθηκε πριν από τον αγώνα Βρετανίας-Ιράν, στο στο γήπεδο στη Ντόχα.

Ενώ η νεαρή κοπέλα κατέβαινε τις κυλιόμενες σκάλες, ξαφνικά σήκωσε την μπλούζα της και έδειξε το στήθος της για λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου.



We Muslims do not like these actions at all, and this obscene act did not happen in Qatar and will not happen https://t.co/JAuIdUMpcf pic.twitter.com/ozUXk2lJwh