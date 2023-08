Σοκαριστικό βίντεο: Δυστύχημα σε αγώνα Moto1000 GP στη Βραζιλία - Δύο μοτοσικλετιστές νεκροί

Ένα σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου της κατηγορίας MotoGP1000 στη Βραζιλία, με δυο μοτοσικλετιστές να χάνουν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση στην πίστα.

Πρόκειται για τον 42χρονο Αντρέ Βερίσιμο Καρντόσο και τον 38χρονο Έρικο Βερίσιμο ντα Ρότσα.

Ο πρώτος έχασε τον έλεγχο της μηχανής κατά τη στροφή και γλιστρώντας βρέθηκε εκτεθειμένος στη μέση της πίστας με τις περισσότερες μοτοσικλέτες τον αποφεύγουν, ωστόσο ο ντα Ρότσα δεν τον είδε αμέσως, και δεν πρόλαβε να τον αποφύγει.

Ο αγώνας διακόπηκε και οι δύο οδηγοί διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξαν παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Two pilots from Moto 1000 GP die in a serious accident during a race in Cascavel, PR, Brazil pic.twitter.com/pbcGLCP8OY