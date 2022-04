Η Ρωσία σχεδιάζει να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς και της νότιας Ουκρανίας, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της στρατιωτικής επιχείρησης, δήλωσε σήμερα ο υποδιοικητής της κεντρικής στρατιωτικής περιφέρειας της Ρωσίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος του Economist, Όλιβερ Κάρολ σε ανάρτησή του στο twitter ανέφερε ότι «ο ρωσικός στρατός για πρώτη φορά δηλώνει ότι στοχεύει στον έλεγχο ολόκληρης της νότιας Ουκρανίας. Ξεχάστε την "αποναζιστικοποίηση", τώρα πρόκειται επίσημα για την ένωση της Υπερδνειστερίας με τη Ρωσία και την άρνηση της Ουκρανίας στην πρόσβαση στη θάλασσα».

Russian military for the first time says it is aiming for control over the entire of southern Ukraine. Forget “denazification,” now it’s officially about joining Transnistria with Russia and denying Ukraine access to the sea. https://t.co/Vkl6VQm7Cq

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να δημιουργήσει έναν χερσαίο διάδρομο μεταξύ της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, και του Ντονμπάς.

Εν τω μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι επλήγησαν 58 στρατιωτικοί στόχοι στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανάμεσά τους θέσεις όπου ήταν συγκεντρωμένοι στρατιωτικοί, αποθηκεύονταν καύσιμα ή στρατιωτικός εξοπλισμός.

Το υπουργείο ανέφερε πως έπληξε επίσης τρεις στόχους με πυραύλους υψηλής ακρίβειας, ανάμεσά τους σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-300 και χώρο όπου ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί ουκρανοί στρατιωτικοί με τον εξοπλισμό τους.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters τονίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

Εντείνονται οι συγκρούσεις

Οι συγκρούσεις εντείνονται σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πόλης Σλοβιάνσκ, όλη τη νύχτα οι Ρωσοι σφυροκοπούσαν την πόλη, ενώ πιθανόν να έκαναν χρήση βομβών διασποράς. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι δεν αναφέρθηκαν θάνατοι και κάλεσε τους πολίτες να εκκενώσουν την πόλη.

⚡️ Mayor: Russian forces used cluster munitions in Sloviansk.



According to Sloviansk Mayor Vadym Lyakh, “the night was restless” as the city was under fire from Russian forces, who "likely" used cluster bombs. No casualties were reported. The mayor urged people to evacuate.