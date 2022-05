Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 694 Ουκρανοί μαχητές που είχαν οχυρωθεί στη χαλυβουργία Αζοφστάλ της Μαριούπολης παραδόθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Από τη Δευτέρα, έχουν παραδοθεί συνολικά 959 μαχητές από το Αζοφστάλ, 80 εκ των οποίων ήταν τραυματισμένοι, ανακοίνωσε το υπουργείο σύμφωνα με το RIA.

Οι τραυματίες Ουκρανοί στρατιώτες που είχαν καταφύγει στο χαλυβουργείο Αζοφστάλ μεταφέρθηκαν από χθες σε ρωσικά εδάφη με λεωφορεία που έφεραν το ρωσικό πολεμικό έμβλημα «Z», ενώ οι σύντροφοί τους που παρέμεναν στις στοές διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τον αγώνα τους.

Η απόφαση της Ουκρανίας να τερματίσει τις μάχες στο εργοστάσιο χάλυβα μετά από 83 ημέρες δίνει στη Μόσχα τον πλήρη έλεγχο μιας μεγάλης έκτασης της νότιας Ουκρανίας, που εκτείνεται από τα ρωσικά σύνορα μέχρι την Κριμαία τονίζει η αμερικανική εφημερίδα.

«Οι 83 ημέρες άμυνας της Μαριούπολης θα μείνουν στην ιστορία ως οι Θερμοπύλες του XXI αιώνα. Οι υπερασπιστές του "Azovstal" κατέστρεψαν το σχέδιο των Ρώσων να καταλάβων την ανατολική Ουκρανία, τους γύρισε μπούμερανγκ και απέδειξε την πραγματική "μαχητική ικανότητα" των Ρώσων… Αυτό άλλαξε εντελώς την πορεία του πολέμου» σχολίασε στο Twitter ο σύμβουλος του προέδρου Ζελένσκι διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Yπενθυμίζεται ότι η στρατηγικής σημασίας πόλη – λιμάνι αποτελούσε στόχο των ρωσικών δυνάμεων εισβολής από την πρώτη ημέρα του πολέμου.

83 days of Mariupol defense will go down in history as the Thermopylae of the XXI century. “Azovstal” defenders ruined 🇷🇺’s plan to capture the east of 🇺🇦, took a hit on themselves and proved the real "combat capability" of 🇷🇺… This completely changed the course of the war.