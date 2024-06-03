Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αντιμετωπίσουν «μοιραίες συνέπειες», αν δεν λάβουν υπόψη τις προειδοποιήσεις της Μόσχας να μην αφήσουν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει όπλα που της δίνει η Ουάσινγκτον προκειμένου να πλήττει στόχους μέσα στη Ρωσία.

Ο Ριαμπκόφ σχολίαζε την απόφαση που έλαβε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα να εγκρίνει τη χρήση όπλων που η Ουκρανία έλαβε από τις ΗΠΑ προκειμένου να πλήττει στόχους μέσα στη Ρωσία που εμπλέκονται σε επιθέσεις στην ουκρανική επαρχία Χάρκοβο.

«Θα ήθελα να προειδοποιήσω τους Αμερικανούς ηγέτες να μην κάνουν λάθος υπολογισμούς που μπορεί να έχουν μοιραίες συνέπειες. Για άγνωστους λόγους, υποτιμούν τη σοβαρότητα της απάντησης που μπορεί να λάβουν», δήλωσε ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με τα πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Αναφέρθηκε σε σχόλια που έκανε την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είπε πως οι χώρες του ΝΑΤΟ παίζουν με τη φωτιά και κινδυνεύουν να προκαλέσουν μια βαθύτερη παγκόσμια σύγκρουση -- μια σειρά προειδοποιήσεων από τη Μόσχα σχετικά με τον κίνδυνο σοβαρής κλιμάκωσης.

«Καλώ αυτά τα πρόσωπα (στις ΗΠΑ)... να δαπανήσουν κάποιο από τον χρόνο τους, τον οποίο δαπανούν προφανώς σε κάποιου είδους βιντεοπαιχνίδια, κρίνοντας από την ελαφρότητα της προσέγγισής τους, για να μελετήσουν λεπτομερώς τι λέγεται από τον Πούτιν», είπε ο Ριαμπκόφ.

Ο Πούτιν έχει απευθύνει «μια πολύ σημαντική προειδοποίηση και αυτή πρέπει να ληφθεί [υπόψη] με τη μέγιστη σοβαρότητα», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν είπε πως η Δύση θα εμπλακεί απευθείας με τη χρήση όπλων της από την Ουκρανία για πλήγματα βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας, επειδή αυτές οι επιθέσεις θα απαιτούσαν τη βοήθεια των δορυφόρων, των υπηρεσιών πληροφοριών και του στρατού της.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως το ΝΑΤΟ έχει δικαίωμα να βοηθήσει την Ουκρανία να υποστηρίξει το δικαίωμά της να υπερασπιστεί τον εαυτό της και πως αυτό δεν καθιστά το ΝΑΤΟ μέρος στη σύγκρουση.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Ριαμπκόφ είπε πως οι απόπειρες του Κιέβου να επιτεθεί σε ρωσικά συστήματα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης θα αντικρουστούν και πως η Μόσχα μπορεί να απαντήσει ασύμμετρα σε τέτοιες κινήσεις.

Πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών του Κιέβου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως ουκρανικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έθεσε στο στόχαστρο ένα ραντάρ μεγάλης εμβέλειας βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας, το οποίο είναι τμήμα του ρωσικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για πυρηνική επίθεση.

Εξάλλου, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως οι συζητήσεις σχετικά με το αν θα επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot πάνω από ρωσικό έδαφος δείχνουν πως η Δύση βρίσκεται σε πορεία κλιμάκωσης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ρωσία θα λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τέτοιες απειλές, ανέφερε το ρωσικό ΥΠΕΞ.

