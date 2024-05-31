Σε μία κίνηση που την εντάσσει στην ομάδα των χωρών που δίνουν το «πράσινο φως» στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα για να πλήξει στόχους εντός της Ρωσίας, η Ολλανδία δίνει την έγκρισή της για τη χρήση μαχητικών αεροσκαφών F-16 για τον ίδιο σκοπό ως μέσο αυτοάμυνας.

Ειδικότερα, ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Χάνκε Μπρούινς Σλοτ δήλωσε σε στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Πράγα ότι «εάν υπάρχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δεν υπάρχουν σύνορα για τη χρήση όπλων. Αυτή είναι μια γενική αρχή».

Τα σχόλια του Μπρούινς Σλοτ έρχονται μια ημέρα αφότου η Δανία είπε ότι η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει αεροσκάφη F-16 που προμηθεύεται από τη Δανία για να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους στο ρωσικό έδαφος, καθώς αυτό θα ήταν « στο πλαίσιο των κανόνων του πολέμου ».

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία ζήτησε από τους εταίρους της να επιτρέψουν χτυπήματα σε ρωσικό έδαφος με δυτικά όπλα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.