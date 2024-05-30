Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει δώσει «αθόρυβα» την άδεια στην Ουκρανία να χτυπήσει εντός της Ρωσίας - αποκλειστικά σε περιοχή κοντά στο Χάρκοβο - χρησιμοποιώντας όπλα που παρέχονται από τις ΗΠΑ, δήλωσαν την Πέμπτη δύο αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και δύο ακόμη καλά γνωρίζοντες τα τεκταινόμενα, αναφέρει το Politico.

Όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που θα βοηθήσει την Ουκρανία να αμυνθεί καλύτερα προστατεύοντας έτσι τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσφατα ζήτησε από τους αρμόδιους στην κυβέρνησή του να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τα αμερικανικά όπλα για αντιπυρικούς σκοπούς στο Χάρκοβο, έτσι ώστε η Ουκρανία να μπορεί να αντεπιτεθεί στις ρωσικές δυνάμεις που τις χτυπούν ή προετοιμάζονται να τις χτυπήσουν», είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η πολιτική του να επιτρέπονται μακροπρόθεσμα χτυπήματα εντός της Ρωσίας «δεν έχει αλλάξει».

Η Ουκρανία ζήτησε από τις ΗΠΑ να κάνουν αυτήν την πολιτική αλλαγή μόνο μετά την έναρξη της επίθεσης της Ρωσίας στο Χάρκοβο αυτόν τον μήνα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Σε όλους τους ανθρώπους δόθηκε ανωνυμία για να συζητήσουν εσωτερικές αποφάσεις που δεν έχουν ανακοινωθεί.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ πήραν την απόφαση να επιτρέψουν στην Ουκρανία «ευελιξία» για να αμυνθεί από επιθέσεις στα σύνορα κοντά στο Χάρκοβο, δήλωσε ο δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Στην πραγματικότητα, η Ουκρανία μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει όπλα που της παρέχουν οι Αμερικανοί, όπως ρουκέτες και εκτοξευτές πυραύλων, για να καταρρίψει εκτοξευμένους ρωσικούς πυραύλους που κατευθύνονται προς το Χάρκοβο, σε στρατεύματα που συγκεντρώνονται ακριβώς πάνω από τα ρωσικά σύνορα κοντά στην πόλη, ή ρωσικά βομβαρδιστικά που εκτοξεύουν βόμβες προς το ουκρανικό έδαφος.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα για να πλήξει πολιτικές υποδομές ή να εκτοξεύσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, όπως το Τακτικό Πυραυλικό Σύστημα Στρατού, για να πλήξει στρατιωτικούς στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Πρόκειται για μια ριζική αλλαγή που η κυβέρνηση αρχικά δήλωσε ότι θα κλιμακώσει τον πόλεμο εμπλέκοντας πιο άμεσα τις ΗΠΑ στη μάχη.

Εντούτοις, η επιδείνωση των συνθηκών για την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης – συγκεκριμένα η προέλαση της Ρωσίας και η βελτίωση της θέσης της στο Χάρκοβο – οδήγησε τον πρόεδρο να αλλάξει γνώμη.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Πηγή: skai.gr

