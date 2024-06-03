Ένας μικρούλης από τη Γερμανία, με απίστευτο ταλέντο στην ζωγραφική, έχει γίνει διάσημος στους λάτρεις της ζωγραφικής, οι οποίοι προσφέρουν χιλιάδες δολάρια για να αγοράσουν έναν πίνακα του.

Ο λόγος για τον 5χρονο «Πικάσο» Laurent Schwarz από τη Βαυαρία, που τα έργα του έχουν γοητεύσει τους συλλέκτες.

Ο μικρούλης καλλιτέχνης μάλιστα, πρόσφατα έκανε και δική του έκθεση σε γκαλερί, με τους πίνακες του να ξεπουλιούνται.

Μιλώντας στους Times, η περήφανη μαμά του νεαρού καλλιτέχνη αποκάλυψε ότι παρατήρησε το ταλέντο του γιου της όταν η οικογένεια έκανε διακοπές στο Νότιο Τιρόλο της Ιταλίας τον Σεπτέμβριο του 2023.

«Υπήρχε ένα δωμάτιο ζωγραφικής στο ξενοδοχείο και δεν μπορούσαμε να τον βγάλουμε από εκεί», είπε η 32χρονη μητέρα. «Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα στήσαμε ένα στούντιο γι’ αυτόν και ήταν συνέχεια μέσα σε αυτό».

Επιστρέφοντας στο σπίτι τους, του έφτιαξαν ένα στούντιο ζωγραφικής και έκτοτε ο Laurent βρήκε την κλίση του.

Η Lisa αποφάσισε να δημιουργήσει μια σελίδα στο Instagram με τη δουλειά του γιου της, η οποία γρήγορα απέκτησε σχεδόν 30.000 followers. Στη συνέχεια, έβαλε μερικούς από τους πίνακες προς πώληση στον ιστότοπο laurents.art και έκτοτε λάτρεις της τέχνης από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Μπαχάμες δεν έχουν σταματήσει να τους ζητούν.

Ο Laurent ζωγραφίζει ό,τι βλέπει η φαντασία ενός πεντάχρονου – αφηρημένες γραμμές, λαμπερά χρώματα, ελέφαντες και δεινόσαυρους – που οι αγοραστές ζητούν επιμόνως.

Ωστόσο, το πιο δημοφιλές του έργο είναι ο πρώτος πίνακας που ζωγράφισε: «Οι άνθρωποι» (The People).

Ο πίνακας έχει λάβει προσφορά τουλάχιστον 67.000 δολαρίων, αλλά η οικογένεια δεν είναι συναισθηματικά έτοιμη να τον αποχωριστεί – ποιος πουλάει την πρώτη ζωγραφιά του παιδιού του;



