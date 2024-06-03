Λογαριασμός
Εντυπωσιακή και σπάνια ευθυγράμμιση 6 πλανητών απόψε – Κοιτάξτε ψηλά 

Ο Ερμής, ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ποσειδώνας και ο Ουρανός θα ευθυγραμμιστούν, σε μία σπάνια «παρέλαση πλανητών»

Σπάνια πλανητική ευθυγράμμιση απόψε

Μία «παρέλαση πλανητών» θα είναι ορατή απόψε – για την ακρίβεια τα ξημερώματα, πριν την ανατολή του ηλίου – στον νυχτερινό ουρανό. 

Σε μία ασυνήθιστη και σπάνια ευθυγράμμιση 6 πλανητών, ο Ερμής, ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ποσειδώνας και ο Ουρανός θα είναι όλοι ορατοί στο ίδιο τόξο, κάποιοι ακόμα και δια γυμνού οφθαλμού. 

Μια πλανητική ευθυγράμμιση συμβαίνει όταν όλοι οι πλανήτες σε τροχιά συναντώνται στην ίδια πλευρά του ήλιου, κάτι τι οποίο τους κάνει να φαίνονται ευθυγραμμισμένοι από τη Γη. 

Ο Δίας θα είναι o  χαμηλότερος πλανήτης στη σειρά και ο πιο απομακρυσμένος προς τα ανατολικά, εμφανιζόμενος ακριβώς πάνω από τον ορίζοντα.

Θα ακολουθεί ο Ερμής και τον Ουρανός. Ακολουθώντας τη γραμμή προς τα πάνω και μετά την Σελήνη, οι θεατές θα δουν τον Άρη, τον Ποσειδώνα και τέλος τον Κρόνο. 

Jupiter will be lowest and furthest to the east, appearing just above the horizon and closely followed by Mercury and Uranus. Following the line upwards and to the south, viewers will see the moon followed by Mars, Neptune, and finally Saturn

Οι πλανήτες θα μοιάζουν με φωτεινά αστέρια, εκτός από το ότι δεν «λαμπυρίζουν». Τα αστέρια «τρεμοπαίζουν», ενώ οι πλανήτες συνήθως λάμπουν σταθερά.

Οι πλανήτες που θα φαίνονται σίγουρα και με γυμνό μάτι ο Άρης και ο Κρόνος - ο Άρης είναι αναγνωρίσιμος λόγω της πορτοκαλί λάμψης του, ενώ ο Κρόνος θα έχει κιτρινωπό-μαύρο χρώμα.

Ο Ερμής είναι λευκός ενώ ο Ουρανός είναι ελαφρύ πρασινωπό-μπλε.

Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας δεν θα έχουν τόση λάμψη οπότε οι θεατές θα χρειαστούν καλά κιάλια για να τους δουν.

Τέλος, δεν θα φαίνονται καθόλου από τη Γη ο Δίας και ο Ερμής, καθώς θα είναι πολύ κοντά στον ήλιο. 

