Ομάδα ειδικών του ΟΗΕ ζήτησε σήμερα από όλες τις χώρες να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος ώστε να διασφαλίσουν την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Η έκκληση αυτή έγινε λιγότερο από μία εβδομάδα αφού η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία αναγνώρισαν επισήμως ένα παλαιστινιακό κράτος, προκαλώντας την οργή του Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται ολοένα και πιο απομονωμένο στη διεθνή σκηνή έπειτα από οκτώ μήνες πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ειδικοί, ανάμεσά τους η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσαν ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτος θα αποτελέσει σημαντική αναγνώριση των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού και του αγώνα του για ελευθερία και ανεξαρτησία.

Η αναγνώριση αυτή «αποτελεί προϋπόθεση για βιώσιμη ειρήνη στην Παλαιστίνη και σε όλη τη Μέση Ανατολή - ξεκινώντας από την άμεση κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και καμία περαιτέρω στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα», τόνισαν οι ειδικοί.

«Η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μοναδικός δρόμος, στον οποίο συμφωνεί η διεθνής κοινότητα, προς την ειρήνη και την ασφάλεια τόσο για την Παλαιστίνη όσο και για το Ισραήλ και μια έξοδος από τον κύκλο βίας και έχθρας που διαρκεί πολλές γενιές», πρόσθεσαν.

Στόχος της απόφασης της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας ήταν, όπως εξήγησαν, να επιταχυνθούν οι προσπάθειες να επιτευχθεί εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα.

Οι τρεις χώρες επεσήμαναν ότι ελπίζουν η απόφασή τους να ωθήσει και άλλες χώρες της ΕΕ να πράξουν το ίδιο. Το κοινοβούλιο της Δανίας απέρριψε πρόταση να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Το Ισραήλ έχει καταδικάσει τις απόπειρες αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους, καταγγέλλοντας ότι κάτι τέτοιο θα ενισχύσει τη Χαμάς, η οποία εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου πρωτοφανή επίθεση εναντίον του Ισραήλ, αφορμή για τον πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

