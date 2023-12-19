Monsanto: Πρόστιμο 857 εκατ. δολαρίων για έκθεση πολιτών σε «αιώνια» χημικά PCB

Η εταιρεία Monsanto, θυγατρική του γερμανικού κολοσσού Bayer, καταδικάστηκε χθες Δευτέρα από δικαστήριο των ΗΠΑ να πληρώσει 857 εκατομμύρια δολάρια για ζημίες και τόκους σε σπουδαστές και συγγενείς σε σχολικό ίδρυμα της πολιτείας Ουάσιγκτον, διότι εκτέθηκαν σε πολυχλωριωμένο διφαινύλιο (PCB), ρύπο που συγκαταλέγεται στα λεγόμενα «αιώνια» χημικά.

Με ανακοίνωσή της που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο η διοίκηση της εταιρείας ξεκαθάρισε πως έχει σκοπό να ασκήσει έφεση στην απόφαση αυτή, όπως έχει ήδη κάνει σε άλλες υποθέσεις συνδεόμενες με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το Sky Valley Education Center, στην πόλη Μονρό.

Πέντε άλλοτε σπουδαστές και δυο γονείς είχαν προσφύγει σε δικαστήριο της κομητείας Κινγκ, δικαιοδοσία που συμπεριλαμβάνει το Σιάτλ, καταγγέλλοντας πως η έκθεσή τους σε PCB, που διέρρεε από φωτιστικά, τους αρρώστησε.

Έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις για καθηγητές, άλλους σπουδαστές και γονείς του ίδιου σχολείου, που προβλέπουν την καταβολή προστίμων εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Monsanto έχει επανειλημμένα υπενθυμίσει πως έπαψε την παραγωγή των PCB, χημικών που είχαν σκοπό την αποτροπή πυρκαγιάς, από το 1977, δηλαδή προτού απαγορευθούν από την αμερικανική κυβέρνηση το 1979.

Η εταιρεία «ουδέποτε είχε προειδοποιήσει οποιονδήποτε ότι (τα PCB) μπορούν να διαρκέσουν πολύ περισσότερο από ό,τι κι αν ήταν αυτό στο οποίο τοποθετούνταν», τόνισε ο Φέλιξ Λούνα, δικηγόρος που εκπροσώπησε τους επτά προσφεύγοντες, στην αγόρευσή του.

«Ουδέποτε προειδοποίησε πως όταν μπουν στον ανθρώπινο οργανισμό, μένουν σε αυτόν για όλη τη ζωή, ότι είναι νευροτοξικά», πως εγείρουν «κίνδυνο» για τη δημόσια υγεία, πρόσθεσε.

Ο αγροχημικός όμιλος είναι αντιμέτωπος με σειρά άλλων προσφυγών στη δικαιοσύνη που συνδέονται με τις συνέπειες των PCB.

Στην ανακοίνωσή της, η Monsanto υπενθύμισε πως έχει απαλλαγεί για πολλές υποθέσεις.

Η εταιρεία, που εξαγοράστηκε το 2018 από την Bayer έναντι ιλιγγιώδους ποσού (63 δισεκ. δολαρίων), έχει καταδικαστεί επανειλημμένα να αποζημιώσει ανθρώπους που ήλθαν σε επαφή με το ζιζανιοκτόνο Roundup, με δραστική ουσία τη γλυφοσάτη.

Στα μέσα Νοεμβρίου, σώμα ενόρκων δικαστηρίου της Τζέφερσον Σίτι (Μιζούρι) επέβαλε στη Monsanto την καταβολή ποσού 1,5 δισεκ. δολαρίων σε ζημίες και τόκους υπέρ τριών Αμερικανών που απέδωσαν το λέμφωμα μη Χότζκιν από το οποίο πάσχουν στην πολυετή χρήση Roundup.

Η εταιρεία έχει ασκήσει έφεση και σε αυτή την καταδίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

