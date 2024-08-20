Μόλις για 8 με 12 λεπτά καταφέρνουν οι δύτες να προσεγγίσουν το Ναυάγιο του Παλέρμο

Δύτες ερεύνησαν σήμερα στη Σικελία το ναυάγιο ενός ιστιοφόρου, η βύθιση του οποίου χθες εν μέσω μιας ξαφνικής καταιγίδας στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο την ώρα που άλλοι έξι άνθρωποι αγνοούνται, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας Μάικ Λιντς, στενοί συνεργάτες του και μέλη των οικογενειών τους.

Το Bayesian, ένα γιοτ μήκους 56 μέτρων, υπό βρετανική σημαία, βυθίστηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στα ανοικτά του Πορτιτσέλο, μιας παραθαλάσσιας πόλης σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων ανατολικά του Παλέρμο, ο κόλπος της οποίας υποδέχεται αυτήν την περίοδο του έτους πλήθος πολυτελών σκαφών αναψυχής.

Το Bayesian, το οποίο είχε αγκυροβολήσει σε απόσταση περίπου 700 μέτρων στα ανοικτά, βρέθηκε στην πορεία ενός θαλάσσιου σίφωνα, ενός φαινομένου που παρατηρείται ολοένα και περισσότερο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ο οποίος στην κυριολεξία το αναποδογύρισε και το βύθισε σε λίγα λεπτά.

Δώδεκα επιβάτες και δέκα μέλη του πληρώματος, στην πλειονότητά τους Βρετανοί υπήκοοι, βρίσκονταν στο πλοίο.

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στον επιχειρηματία, ο Μάικ Λιντς είχε οργανώσει την κρουαζιέρα για να γιορτάσει μαζί με μέλη της οικογένειάς του, ορισμένους υπαλλήλους του και τους δικηγόρους του την αθώωσή του τον Ιούνιο σε μια υπόθεση απάτης στις ΗΠΑ.

Γνωστός με το προσωνύμιο «ο Βρετανός Μπιλ Γκέιτς», ο Μάικλ Λιντς αγνοείται, όπως και η 18χρονη κόρη του Χάνα. Η σύζυγός του Άντζελα Μπακάρις διασώθηκε, όπως και άλλοι 14 άνθρωποι.

Μονάχα ένα πτώμα έχει προς το παρόν ανασυρθεί. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, πρόκειται για τον σεφ του γιοτ, που γεννήθηκε στον Καναδά, είναι όμως υπήκοος Αντίγκουα.

Πυροσβέστες με εκπαίδευση σε καταδύσεις σε μεγάλα βάθη έφθασαν χθες το βράδυ με στόχο να εντοπίσουν και να περισυλλέξουν τους έξι αγνοούμενους που πιθανώς παραμένουν εγκλωβισμένοι στο ναυάγιο.

Όμως, οι δύτες δεν μπόρεσαν να εισέλθουν αμέσως στο εσωτερικό του ναυαγίου, που βρίσκεται σε βάθος 49 μέτρων, «εξαιτίας της παρουσίας επίπλων που εμπόδιζαν την είσοδο», εξήγησαν οι πυροσβέστες στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Μόλις καταφέρουν να μπουν, «οι χώροι είναι πολύ περιορισμένοι και εάν συναντάς ένα εμπόδιο, είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσεις και να βρεις εναλλακτικούς δρόμους», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος Τύπου των πυροσβεστών, ο Λούκα Κάρι.

Λαμβάνοντας υπόψη το βάθος, κάθε κατάδυση περιορίζεται σε μόλις 8-12 λεπτά και σήμερα το μεσημέρι ο κυματισμός ήταν μεγαλύτερος, καθιστώντας τις επιχειρήσεις ακόμα πιο περίπλοκες, σύμφωνα με μία δημοσιογράφο του AFPTV.

Η τραγωδία ήταν τόσο αιφνιδιαστική όσο και απρόβλεπτη.

«Είναι πρωτόγνωρο. Είναι ένα σπάνιο γεγονός (…) που έχει ένα πολύ ισχυρό αντίκτυπο, αλλά μικρή πιθανότητα να συμβεί», δήλωσε στο AFP ο Μάθιου Σκανκ, επικεφαλής της Maritime Search and Rescue Council, μιας εταιρείας που εξειδικεύεται στις επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα.

«Δεν το είδαμε να έρχεται», είπε ο διασωθείς πλοίαρχος του σκάφους Τζέιμς Κάτφιλντ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Δεν ήταν μια κανονική καταιγίδα. Τι είπε ο πλοίαρχος, ότι δεν είδε τον κυκλώνα να έρχεται; Έτσι είναι, κανείς δεν τον είδε να έρχεται», είπε ο Σαλβατόρε Ιτζίλο, ένας ψαράς από το Πορτιτσέλο, στην εφημερίδα La Stampa.

«Η κόλαση ξέσπασε, δεν καταλαβαίναμε τίποτα, πρώτα ο άνεμος, κατόπιν το νερό, ήταν σίγουρα ένας ανεμοστρόβιλος», περιέγραψε στο AFPTV ο Τζιοβάνι Λοκόκο, ένας ντόπιος ψαράς.

Κάμερες ασφαλείας σε ένα κτίριο που βρισκόταν στην ακτή δείχνουν τραπέζια, καρέκλες, ακόμα και ένα κοντέινερ να έχουν παρασυρθεί από τον αέρα.

Η Σάρλοτ Γκολάνσκι, ηλικίας 35 ετών, μια συνεργάτιδα σε μία από τις επιχειρήσεις του Μάικ Λιντς ήταν προσκεκλημένη στη γιορτή. Διασώθηκε μαζί με άλλους πέντε ανθρώπους.

«Διήρκησε λίγα λεπτά, το πλοίο άρχισε να στροβιλίζεται, κατόπιν σηκώθηκε σε κάθετη θέση», θυμήθηκε η Γκολάνσκι, η οποία κατάφερε την τελευταία στιγμή να αρπάξει την κόρη της Σοφία, ηλικίας ενός έτους και να τη σώσει.

Ο Κάρστεν Μπόρνερ, ο κυβερνήτης ενός άλλου γιοτ που είχε αγκυροβολήσει σε κοντινή απόσταση τη στιγμή της καταιγίδας, έκανε λόγο για μια «πολύ ισχυρή ριπή κυκλώνα» και εξήγησε ότι χρειάστηκε να δώσει μάχη για να καταφέρει να κρατήσει σταθερό το πλοίο του προτού σπεύσει να βοηθήσει τους επιβάτες του Bayesian.

Ο Τζόναθαν Μπλούμερ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Morgan Stanley International, ενός παραρτήματος της αμερικανικής τράπεζας και της ασφαλιστικής Hiscox, όπως και η σύζυγός του βρίσκονται μεταξύ των αγνοουμένων, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της Hiscox.

Ο Κρις Μορβίλο, ένας δικηγόρος του γραφείου Clifford Chance, που υπερασπίστηκε τον Μάικ Λιντς στη δίκη των ΗΠΑ, όπως και η σύζυγός του επίσης αγνοούνται, επιβεβαίωσε το δικηγορικό γραφείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

