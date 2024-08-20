Πολωνία- Έκρηξη σε σπίτι: 2 νεκροί και 5 τραυματίες

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από έκρηξη σε σπίτι, σε χωριό της περιφέρειας Οπόλε, στη νοτιοδυτική Πολωνία.
Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 στην Ελλάδα) σε μονοκατοικία της κοινότητας Χζαστοβίτσε, μεταδίδει το δίκτυο RMF24. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε αντλία θερμότητας.
Επί τόπου έφθασαν ασθενοφόρα και οχήματα της πυροσβεστικής, καθώς και ένα ελικόπτερο για την εσπευσμένη διακομιδή τραυματιών σε νοσοκομείο.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, ενώ διευκρίνισε πως δεν προκλήθηκε πυρκαγιά.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.