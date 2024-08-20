Πολωνία- Έκρηξη σε σπίτι: 2 νεκροί και 5 τραυματίες

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από έκρηξη σε σπίτι, σε χωριό της περιφέρειας Οπόλε, στη νοτιοδυτική Πολωνία.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 στην Ελλάδα) σε μονοκατοικία της κοινότητας Χζαστοβίτσε, μεταδίδει το δίκτυο RMF24. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε αντλία θερμότητας.

Επί τόπου έφθασαν ασθενοφόρα και οχήματα της πυροσβεστικής, καθώς και ένα ελικόπτερο για την εσπευσμένη διακομιδή τραυματιών σε νοσοκομείο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, ενώ διευκρίνισε πως δεν προκλήθηκε πυρκαγιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

