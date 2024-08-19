Καπετάνιος κοντινού σκάφους περιγράφει το τραγικό ναυάγιο του ιστιοφόρου που είδε με τα μάτια του στα ανοικτά του Πορτιτσέλο, στην Σικελία.

Ο καπετάνιος πλοίου που ήταν κοντά όταν στο μοιραίο ιστιοφόρο και κατάφερε να διασώσει 15 επιβάτες του, περιέγραψε στο BBC τις συνθήκες υπό τις οποίες το σκάφος βυθίστηκε.

Ο Karsten Borner ανέφερε ότι το δικό του σκάφος χτυπήθηκε από πολύ ισχυρές ριπές τις πρώτες πρωινές ώρες, καταφέρνοντας να το σταθεροποιήσει ενώ ήταν αγκυροβολημένο χρησιμοποιώντας τον κινητήρα.

Λέει ότι καθώς το έκαναν αυτό, παρατήρησαν το Bayesian κοντά και έκαναν ελιγμούς για να αποφύγουν να το χτυπήσουν.

«Καταφέραμε να κρατήσουμε το πλοίο στη θέση του και αφού τελείωσε η καταιγίδα, παρατηρήσαμε ότι το πλοίο πίσω μας είχε φύγει».

Ο Μπόρνερ λέει ότι στη συνέχεια αυτός και ο πρώτος του σύντροφος παρατήρησαν μια φωτοβολίδα στο νερό, που κατευθύνθηκε προς τον καπνό και το φως για να βρει μια σωσίβια σχεδία να παρασύρεται στη θάλασσα.

Προσθέτει ότι βρήκαν 15 άτομα συμπεριλαμβανομένου ενός μωρού. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, τρία σοβαρά, είπε ο Borner στους δημοσιογράφους.

Στη συνέχεια ειδοποίησαν την ακτοφυλακή, η οποία παρέλαβε τους διασωθέντες και τραυματίες.

Ερευνες διάσωσης

Οι έρευνες διάσωσης 6 αγνοουμένων από το ιστιοφόρο που βυθίστηκε τα ξημερώματα, συνεχίζονται ενώ όπως μεταδίδει η Il Fatto Quotidiano συνολικά στο πλοίο επέβαιναν 10 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος.

Ο νεκρός είναι ο μάγειρας του σκάφους, ένας άνδρας περίπου 50 ετών, γεννημένος στον Καναδά και με καταγωγή από την Αντίγκουα. Οι υπόλοιποι αγνοούμενοι είναι επιβάτες: τέσσερις Άγγλοι και δύο Αμερικανοί.

Μεταξύ των αγνοουμένων φέρονται να είναι ο Βρετανός επιχειρηματίας Μάικ Λιντς με τη σύζυγό του Angela Bacares, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες διασώθηκε.

Σύμφωνα με μάρτυρες που μίλησαν στο Ansa, το σκάφος ήταν ακόμα αγκυροβολημένο μπροστά από το λιμάνι όταν χτύπησε ο ανεμοστρόβιλος. Με την άγκυρα ακόμα κατεβασμένη, η καταιγίδα έσπασε το κατάρτι του ιστίου, με αποτέλεσμα το σκάφος να χάσει την ισορροπία του και να βυθιστεί.

Όπως μεταδίδει η Corriere σε συνομιλία που είχε με τον επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Σικελίας, Σάλβο Κοτσίνα, οι δύτες της πυροσβεστικής έφτασαν σε βάθος 57 μέτρων και «από τα φινιστρίνια είδαν πτώματα».

Το γιοτ ανήκει στην εταιρεία Revtom

Στην τελευταία ετήσια δήλωση της εταιρείας, που κατατέθηκε τον Απρίλιο, ο νόμιμος ιδιοκτήτης της Revtom αναφέρεται ως Angela Bacares, σύζυγος του Lynch, που φέρεται να διασώθηκε.

