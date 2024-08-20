Τι είναι ο θαλάσσιος σίφωνας που προκάλεσε το ναυάγιο στο Παλέρμο - Ποιοι παραμένουν αγνοούμενοι

Μάρτυρες περιγράφουν ότι είδαν να σχηματίζεται ένας θαλάσσιος σίφωνας κατά τη διάρκεια της καταιγίδας πριν από τη βύθιση του πολυτελούς γιοτ στο Παλέρμο.

Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τι είναι οι ανεμοστρόβιλοι, περιστρεφόμενες στήλες καταστροφικών ανέμων, που προεξέχουν από τη βάση των νεφών μέχρι το έδαφος.

Οι θαλάσσιοι σίφωνες είναι ακριβώς αυτό, αλλά εμφανίζονται πάνω από το νερό και όχι στη γη. Αντί της σκόνης και των συντριμμιών που στροβιλίζονται γύρω από τον πυρήνα των ισχυρών ανέμων, είναι ομίχλη νερού που αναδύεται από την επιφάνεια της θάλασσας.

Πόσο συχνά παρατηρούνται οι θαλάσσιοι σίφωνες

Όπως οι ανεμοστρόβιλοι, οι περισσότεροι θαλάσσιοι σίφωνες είναι βραχύβιοι και σχηματίζονται ως στενές στήλες, με αποτέλεσμα να μην καταγράφονται εύκολα στα ραντάρ καιρού, οπότε πολλοί παραμένουν χωρίς αναφορά.

Ωστόσο, δεν είναι τόσο σπάνιο φαινόμενο. Σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Έρευνας Θαλάσσιων Σιφώνων (International Centre for Waterspout Research), μόνο στις 19 Αυγούστου υπήρξαν 18 επιβεβαιωμένοι θαλάσσιοι σίφωνες στα ανοικτά των ακτών της Ιταλίας.

Στο βόρειο ημισφαίριο, οι θαλάσσιοι σίφωνες είναι πιο συνηθισμένοι στα τέλη του καλοκαιριού και μέχρι το φθινόπωρο, όταν οι θερμοκρασίες της θάλασσας είναι στα υψηλότερα επίπεδα, τροφοδοτώντας τα σύννεφα καταιγίδας.

Ωστόσο, με την αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής, υπάρχει ανησυχία ότι θα μπορούσαν να γίνουν πιο συχνό φαινόμενο. Την τελευταία εβδομάδα, η Μεσόγειος κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας που έχει καταγραφεί, γεγονός που συνέβαλε στην ενεργοποίηση αυτής της πρόσφατης εστίας καταιγίδας.

Κανονικά δεν είναι επικίνδυνοι

Ο Simon Boxall, ωκεανογράφος από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, λέει ότι «υπάρχουν πολλά ακόμη να ανακαλυφθούν» σχετικά με το τι οδήγησε στη βύθιση του Bayesian.

Ο Boxall δήλωσε στο BBC: «Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι είδαμε πολύ ελαφρείς ανέμους μέχρι τη στιγμή που χτυπήθηκε το γιοτ. Και ξαφνικά, ο άνεμος πήγε από περίπου τρία ή τέσσερα μίλια την ώρα σε 30 ή 40 μίλια την ώρα, και μετά έπεσε ξανά. Και αυτό συνέβη στη στεριά».

Ερωτηθείς σχετικά με αναφορές ότι το σκάφος μπορεί να χτυπήθηκε από θαλάσσιο σίφωνα, λέει στο BBC ότι «κανονικά δεν είναι επικίνδυνοι», αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την ένταση του καιρικού συστήματος.

Το ναυάγιο στο Παλέρμο

Υπενθυμίζεται ότι το υπό βρετανική σημαία Bayesian, ένα ιστιοφόρο μήκους 56 μέτρων, μετέφερε 22 άτομα και αγκυροβόλησε λίγο έξω από την ακτή κοντά στο λιμάνι Porticello όταν χτυπήθηκε από θαλάσσιο σίφωνα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Εκτυλίσσεται η δεύτερη μέρα της έρευνας για έξι άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το ναυάγιο στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας χθες.

Απολογισμός των ερευνών της δεύτερης ημέρας

Μέχρι στιγμής αυτά είναι γνωστά από την εν εξελίξει έρευνα, σύμφωνα με το BBC:

Η Neda Morvillo, Αμερικανίδα σχεδιάστρια κοσμημάτων και ο σύζυγός της, δικηγόρος Chris Morvillo, είναι μεταξύ των αγνοουμένων. Η είδηση ​ επιβεβαιώθηκε από το δικηγορικό γραφείο του κ. Morvillo, Clifford Chance

Ο πρόεδρος της Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer και η σύζυγός του, Judy Bloomer, αγνοούνται και οι δύο

Ήταν καλεσμένοι του Βρετανού επιχειρηματία Mike Lynch, ο οποίος αγνοείται μαζί με τη 18χρονη κόρη του Hannah Lynch

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται κοντά στο Porticello, αλλά οι δύτες έχουν παρεμποδιστεί στις προσπάθειές τους να μπουν μέσα στα συντρίμμια στον βυθό της θάλασσας, δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία

Το σώμα ενός άνδρα ανασύρθηκε μετά τη βύθιση του γιοτ. Η ιταλική ακτοφυλακή τον αναγνώρισε ως σεφ του σκάφους και σε άλλες αναφορές αναφέρεται ως Recaldo Thomas

Οι δικηγόροι που είχαν εκπροσωπήσει τον Lynch προσκλήθηκαν να τον συνοδεύσουν στο γιοτ μετά την αθώωσή του στη νομική του υπόθεση τον Ιούνιο, είπε ένας από τους συγγενείς των επιζώντων

